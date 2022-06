Nagao présente un boîtier PC ouvert pour le moins original !

Historiquement, Nagao Industryc Inc. est un spécialiste des boîtiers PC ouverts destinés à différents facteurs de forme pour les cartes mères. Le N-frame, son nouveau boîtier dernier cri, se démarque de ses autres produits à bien des égards.

Tout d'abord, celui-ci peut accueillir aussi bien une carte mère ATX que Micro-ATX ou encore Mini-ATX. La seconde distinction est bien sûr l'existence d'un emplacement pour écran PC. Celui-ci présente des trous de montage VESA de 75 x 75 et 100 x 100.

Autre élément intéressant de ce boîtier signé Nagao : la présence d'une poignée, signifiant qu'il peut faire office de réceptacle pour une session en LAN. En termes de carte graphique, le N-frame peut en principe accueillir n'importe quel modèle, peu importe sa taille. Cela, à condition bien sûr d'avoir une alimentation PC pouvant tenir la charge.

Comme vous pouvez le constater sur l'image en introduction, le N-frame est loin d'être un modèle compact, léger et facilement transportable, malgré la présence de roulettes. Il compense cependant cet écueil en proposant une structure simple à assembler et à mettre en marche, minimisant de surcroît les problèmes de chauffe.

Il est d'ores et déjà possible d'acquérir les différentes pièces de ce nouveau boîtier ouvert pour les PC tout-en-un via la page japonaise d'Amazon, citée en source ci-dessous.