Le Dell Alienware-51m devait être le portable "le plus évolutif", un consommateur attaque Dell pour tromperie

Tout vient de la carte-mère qui, en étant équipée d'un chipset Z390, ne supporte pas les processeurs 10e génération d'Intel. Pour les cartes graphiques, Dell a choisi d'utiliser un module propriétaire, censé faciliter le changement de matériel, mais limitant finalement les possibilités d'évolution. Le plaignant et ses avocats accusent Dell d'avoir su bien en avance qu'il ne serait pas possible pour les clients d'atteindre les générations suivantes de composants puisque la société a accès aux feuilles de route d'Intel et NVIDIA.