EVGA annonce une nouvelle carte son, la NU Audio Pro 7.1

Globalement cantonné au marché des cartes mères et des cartes graphiques, EVGA a surpris en début d'année en dévoilant sa carte son Nu Audio lors du CES de Las Vegas.Le fabricant californien poursuit ici sa collaboration avec la célèbre firme Audio Note , réputée dans le monde entier pour ses composants audio de grande qualité. Ce partenariat vient de donner naissance à une toute nouvelle offre dans le rayon carte son, avec la Nu Audio Pro 7.1.Plus qu'une simple carte son, cette gamme Pro comporte trois produits : les Nu Audio Pro 7.1, Nu Audio Pro et Nu Audio Surround. La carte de base, la Nu Audio Pro, permet d'obtenir un son surround 5.1. La carte Surround est finalement une carte fille qui se connecte à la première via un deuxième emplacement PCIe et un câble mini DisplayPort, c'est elle qui permet l'émulation du son en 7.1. La carte Nu Audio Pro 7.1 n'est quant à elle pas un produit distinct, mais simplement une offre qui réunit les deux cartes que nous venons de citer.Pour en savoir plus, connaître les spécifications de cette gamme Pro et précommander la carte son au tarif promotionnel de 249,99 $, rendez-vous sur le site officiel d'EVGA