Skullcandy lance ses premiers intras sans-fil... et ce n’est pas fameux !

Un design particulier

Des intras très basiques

Source : Skullcandy

La marque américaineaura su se faire une place dans le marché de l'audio avec ses productions au design marqué. Aux côtés de la large gamme de casques audio de la marque, il ne manquait qu'une chose : des intras, c'est-à-dire 100 % sans-fil.Lesviennent enfin gommer ce manque, mais accusent cependant pas mal de retard dans un marché maintenant bien établi et dominé par de grands constructeurs. Skullcandy va donc devoir batailler ferme pour s'imposer.Malheureusement, l'aspect des écouteurs américains a de quoi laisser dubitatif. Certes,est toujours subjectif, mais nous sommes loin d'être fans du look des Push, à la rédaction Clubic. Avec leur coque arrondie de couleur verte irisée, ils ressemblent presque à de petits scarabées. On aime ou pas...Chaque oreillette est ornée d'qui permet de gérer la lecture de la musique - pause/lecture et passage des pistes -, mais aussi d'activer l'assistant vocal embarqué sur votre smartphone. Rien que du classique donc.Le boîtier de recharge n'est pas beaucoup plus attractif, semblant très massif. Mais là encore, tout est question de goût.Si on peut se faire au look atypique des(après tout, c'est la marque de la maison), on passera plus difficilement l'éponge surde l'ensemble. Là où la plupart des intras à plus de 100 € proposent une résistance à l'humidité et la transpiration, les Push font l'impasse sur une telle caractéristique. Les sportifs risquent donc d'aller voir ailleurs, c'est dommage.L'autonomie annoncée par le constructeur est de, ce qui est franchement bon pour de si petits appareils audio. Bien entendu, le boîtier permet de charger les Skullcandy Push une fois leur batterie vide. Sauf qu'il y a juste assez de puissance pour une recharge, ce qui donne au final une autonomie de 12 heures. Un score loin d'être exceptionnel.Pour la partie sonore, le constructeur opte pour desde 9.2 mm avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 KHz. Les intrasaméricains ne sont pas certifiés AptX ou AptX HD. On peut toutefois espérer trouver un son de qualité, ce serait la moindre des choses de la part de Skullcandy.Les Push seront disponibles dès le 15 janvier pour la somme de. Un prix difficile à justifier tant ces écouteurs semblent avoir du retard sur leurs concurrents dans la même gamme tarifaire.