Switch : des manettes GameCube Mario, Zelda et Pikachu chez Hori

Pas (encore ?) prévues pour la France...

A l'occasion du récent salon E3, Nintendo diffusait une vidéo Nintendo Direct (trop) largement consacrée à Super Smash Bros Ultimate , le nouvel opus de la saga, attendu sur Nintendo Switch en décembre prochain. Un nouvel épisode qui permettra de retrouver plus de 60 combattants, et qui pourra être joué évidemment avec les joy-con de la console, la manette Pro... et les manettes GameCube !Du côté de chez Hori, on compte évidemment profiter à fond de l'effet, et on a officialisé cette semaine la disponibilité prochaine de trois modèles de manettes GameCube qui devraient faire leur petit effet chez les fans. Ce sont en effet des manettes à l'effigie de The Legend of Zelda, de Super Mario et de Pokémon qui seront proposées dès le mois d'octobre.Des manettes qui seront affichées en boutiques à environ 25 euros, et qui pourront être reliées en USB sur le dock de la. Hori précise que ces manettes disposeront de la précieuse licence officielle, sans oublier des boutons L/R et ZL/ZR paramétrables.Mauvaise nouvelle par contre : à l'heure actuelle, ces manettes sont prévues uniquement dans les boutiques nippones, les fans devront donc passer par la case import pour espérer pouvoir les exposer fièrement chez eux.