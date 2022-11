SCUF veut rendre les sticks de vos manettes plus précis pour pas cher, voilà comment

Tactic reprend la forme des sticks proposés sur les manettes SCUF. Ce grip au revêtement doux et antidérapant se décline en deux styles (concave ou dôme), deux longueurs (court ou haut) et trois couleurs (noir, rouge et bleu, avec du gris à venir début 2023). Catalyst possède un design concave old school. Sa forme permet aux doigts de se reposer dans le renfoncement et de ne pas en glisser. Enfin, Pulse et sa forme en demi-dôme permet notamment de reposer ses doigts sur le dessus ou les côtés du joystick.