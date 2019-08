La Chine ouvre la plus grande station-service d'hydrogène au monde

Credit SAIC Motors

L'hydrogène, le combustible eco-friendly

Le constructeur chinois est le premier dans son pays à avoir atteint le stade de commercialisation de véhicules à hydrogène à des particuliers et des sociétés. L'ouverture de cette très vaste station, susceptible de faire transiter jusqu'à deux tonnes d'hydrogène par jour dans un parc de 8 000 m², doit faire la publicité de ses véhicules. Outre le combustible, la station comprend divers services, notamment dédiés à l'entretien des véhicules à PAC et à la recharge de batteries.Il faut également noter que cette station-service a été ouverte à Shanghai, notamment dans le but de booster la filière du recyclage de la ville.Pour SAIC Motors, qui a ouvert cette station en partenariat avec le Shanghai Chemical Industrial Park, c'est une nouvelle étape qui a été franchie. Depuis 2001, la société a déposé 350 brevets liés aux piles à combustible et elle a participé à la conception de 15 normes à destination des FCV. Elle a même récemment conçu le premier MPV (le Maxus G20FC), un véhicule multi-usages utilisant plusieurs piles à combustible au lieu d'une. Il peut ainsi démarrer à des températures jusqu'à -30° C, tout en conservant des performances semblables aux moteurs thermiques traditionnels.Désormais, il semble qu'il n'y ait plus que des avantages pour les Chinois à passer à l'hydrogène. Par rapport aux modèles conventionnels, les piles à combustible sont plus rentables : une plus grande part de l'énergie produite est effectivement utilisée par le moteur. Ils sont également écologiques, rejetant de l'eau pure. Enfin, ils sont plus sûrs, réduisant sensiblement le risque d'embrasement ou d'explosion du véhicule.Pour la Chine, dont les émissions de CO² par habitant ont grimpé en flèche depuis le début des années 2000, l'enjeu est crucial. Le choix de Shanghai pour l'implantation symbolise peut-être aussi la volonté de redorer le blason de la ville là où il est le plus malmené : en 2013, la ville a été engloutie par un nuage de pollution.Une étude américaine a estimé, en 2015, que la pollution aux particules fines PM2,5 est responsable chaque année de 1,6 million de morts en Chine. Et si, depuis, la qualité de l'air s'est améliorée à Shanghai, celle de l'eau y a baissé.