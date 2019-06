Une station de recharge en hydrogène explose en Norvège, Toyota et Hyundai marquent une pause

Toyota et Hyundai jouent la prudence

Une autre explosion début juin

Si les voitures àfont l'objet de projets en tout genre au sein des grands constructeurs automobiles, l'explosion de la station Uno-X, en Norvège, lundi 10 juin 2019, pourrait quelque peu calmer leurs ardeurs. Situé dans le comté de Bærum, non loin de la capitale Oslo, le point dea en effet explosé sans qu'aucune explication rationnelle ne puisse à l'heure actuelle être donnée.Deux automobilistes situés dans un véhicule thermique à proximité de l'incident ont été légèrement blessés. La puissance de l'explosion a d'ailleurs activé les airbags de leur voiture, sans qu'aucun impact n'ait lieu. Pour Toyota et Hyundai, cet événement a entraînédans le pays, bien que le duo devrait repartir de plus belle d'ici les prochains mois.», a déclaré Jon André Løkke, PDG de Nel Hydrogen, l'exploitant des sites de recharge, dans les colonnes d' Electrek », a tenu à préciser Espen Olsen, Responsable Toyota Norvège, auprès du média norvégien TU Début juin, une usine à hydrogène située à Santa Clara, en Californie, a elle aussi fait l'objet d'une explosion . Il n'est donc ici pas question d'un simple cas isolé : si d'autres accidents de ce type se produisent dans les prochains moins, de nombreuses questions quant àseront posées.