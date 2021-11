Open science : le fondateur de ArXiv.org remporte le Einstein Foundation Award

Les jurés, dont Michel Cosnard, l'ancien président d’Inria et du HCERES, ont décidé de remettre ce premier prix au physicien Paul Ginsparg, fondateur du site arXiv.org. Lors de la création de la plateforme scientifique en 1991, le lauréat souhaitait offrir aux théoriciens un mode d’accès rapide aux dernières recherches grâce à un site de dépôt d’articles gratuit et ouvert, qui a depuis transformé le monde de la physique, des maths et de l’informatique.