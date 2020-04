Minecraft RTX sera disponible aujourd'hui à 19h

Des pilotes Game Ready déja disponibles

Comment accéder à la bêta de Minecraft RTX

L'édition Windows 10 en bêta depuis un moment sera donc mise à jour pour supporter le DXR et le DLSS 2.0. Pour profiter de ces technologies vous devrez bien sûr posséder une GeForce de la gamme RTX , dont les modèles sont équipés desnécessaires aux calculs duen temps réel.Comme d'habitude pour les sorties de jeux attendus, NVIDIA a publié des drivers optimisés pour profiter au maximum des performances de vos cartes graphiques GeForce RTX. Pour les installer nous vous conseillons de passer par l'utilitaire, ou bien directement sur le site du constructeur La firme de Santa Clara s'offre une belle vitrine technologique avec cette version métamorphosée de Minecraft - jeu le plus vendu de tous les temps - et propose des raffinements jamais vus dans la version JAVA du célèbre jeu bac à sable : illumination globale, réflexions, ombres et occlusion ambiante.Pour accéder à la bêta vous aurez besoin d'un compte Microsoft puis de suivre les instructions suivantes :1. Rendez-vous sur le Microsoft Store (bouton "Rechercher" puis tapez "Microsoft Store").2. Cherchez et installez l'application "Xbox Insider Hub".3. Lancez le "Xbox Insider Hub".5. Navigez vers le "Contenu Insider" > "Minecraft pour Windows 10".6. Sélectionnez "Rejoindre", puis "Afficher dans le marché".7. Enfin cliquez sur "Installer" et "Jouer".Sachez qu'il sera possible d'activer les options "RT" () et "Upscaling" (DLSS 2.0) uniquement dans les mondes compatibles. Pour tester les 6 mondes compatibles mis à disposition gratuitement par NVIDIA, faite une recherche "RTX" dans la marketplace intégrée au jeu.