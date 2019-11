Recalbox à la Maker Faire Paris et version 6.1.1 disponible

© Recalbox

Recalbox 6.1.1 : bugfix et optimisations

À télécharger :

Recalbox 6.1.1

L'équipe de Recalbox à la Maker Faire Paris

🔥🛠 Recalbox à la @MakerFaireParis : J-4 ! 🛠🔥

Samedi, vous pourrez découvrir la dernière #AeroCityMini, version bartop de la célèbre borne imprimée en 3D ! En plus, vous pourrez discuter avec nos amis de @GameMakers4, qui seront là pour répondre à vos questions ! 😀👍#MFP19 pic.twitter.com/L1W5laJsCH — Recalbox #MakerFaireParis2019 (@recalbox) November 18, 2019

Source : Recalbox

Avec les grandes nouveautés apportées par Recalbox 6.0 : DragonBlaze en avril dernier, puis les belles surprises de la version 6.1 de l'OS retrogaming, l'équipe de Recalbox est restée à l'écoute de sa communauté grandissante de joueurs afin de corriger les bugs et instabilités que certains ont pu rencontrer.Entre correction de bugs sur l'Odroid XU4, sur PC, ainsi que sur certains émulateurs comme Apple2, Atari, SNES et GX4000, et mise à jour de cores d'émulateurs, cette amélioration de la version 6.1 se concentre sur la stabilité du système. L'optimisation est également au rendez-vous, notamment en ce qui concerne la connectivité sans fil des manettes, via Bluetooth et Wi-Fi, qui a ici été entièrement revue pour permettre une gestion facile de vos gamepads et une meilleure stabilité de connexion.Si vous attendiez une nouveauté en particulier, ou si Recalbox vous a un peu trop habitué aux surprises ces temps-ci, il faudra cette fois attendre quelques semaines avant de profiter d'une version 6.2 qui risque fort de faire des émules (jeu de mots quand tu nous tiens ...) !En attendant, l'équipe de Recalbox vous prépare de quoi vous régaler ce week-end lors de la Maker Faire Paris 2019, un événement qui regroupe une grande communauté de «» amateurs et avertis, de curieux et de passionnés du DIY.Recalbox tiendra un stand pour présenter son projet rétrogaming gratuit etlors de cette 3édition de la Maker Faire les 22, 23 et 24 novembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Ce sera l'occasion pour l'équipe d'être réunie quasiment en intégralité pour la première fois de leur histoire sur un salon parisien, avec la présence de DigitalLumberjack , créateur de Recalbox.Ils y exposeront de multiples créations originales de, de la fabrication de bornes d'arcade à l'impression 3D, des postes de jeux en accès libre et organiseront, entre autres, des ateliers de montage Recalbox !pour apprendre, partager son savoir et profiter de quelques surprises et exclusivités !