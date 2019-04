Plus de la moitié de la population sud-coréenne joue à des jeux sur smartphone

Un potentiel pas encore totalement exploité

Un public différent, plus mature

Au pays des Samsung et autres LG ou Hyundai,est roi. Avec 5,6 milliards de dollars dépensés en 2018, lan'est autre que le quatrième marché planétaire du jeu sur mobile, alors même qu'elle n'est classée qu'au 27e rang mondial des pays les plus peuplés. Plus de la moitié des 51 millions d'habitants sud-coréens jouent à des jeux sur smartphone, solidement ancrés dans la culture locale.Aujourd'hui, et selon un rapport du cabinet Mintegral,des Sud-Coréens jouent à des jeux mobiles au moins une fois par mois. Le chiffre est assez impressionnant et c'est comparé à d'autres qu'il prend encore plus d'importance, puisqu'il tombe à 37 % pour les jeux sur PC puis à 19 % pour les jeux sur console.Ces chiffres flatteurs peuvent potentiellement grossir encore ces prochaines années. La Corée du Sud possède en effet. Le pays comptait 34,6 millions d'utilisateurs de smartphone en 2018, soit 68 % de la population. Ils devraient être 39 millions en 2021...Si le jeu mobile est davantage porté par les jeunes dans d'autres pays de la région, la Corée du Sud rehausse sensiblement la moyenne d'âge, avec. Les Sud-Coréens n'ont donc aucun complexe avec le jeu vidéo. Et avec un pouvoir d'achat supérieur à celui des plus jeunes, ils ne rechignent pas à la dépense, puisque. 90 % des revenus générés proviendraient d'ailleurs de jeux de rôle comme, une gloire passée du jeu PC online, dont la version mobile générerait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par jour.La Corée du Sud peut représenter une sorte de paradis pour les gamers et les aficionados de nouvelles technologies. Le pays est devenu au début du mois d'avril le premier pays au monde à commercialiser des services de téléphonie mobile 5G , au nez et à la barbe des concurrents américain, chinois et japonais. Déjà très sollicité et apprécié de ses habitants, le jeu sur mobile va un peu plus s'en retrouver boosté, puisque la technologie de cinquième génération va permettre de, depuis son smartphone, avec une latence réduite au minimum.