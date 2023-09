Le retour d'Astérix & Obélix en jeu vidéo est imminent : on vous montre la bande-annonce

Côté scénario, l’Aquila de Lutetia, le précieux emblème en or des légions romaines, vient d’être dérobé, et un innocent a été jeté en prison ! Astérix promet de mener l’enquête et demande à Goudurix de rester en sécurité au village. Lui et Obélix se rendent alors à Lutèce afin d’obtenir des informations auprès d’une connaissance réputée pour être bien informée des rumeurs et des intrigues de la ville…

Astérix et Obélix : Baffez-les tous ! 2 sera disponible sur les consoles PlayStation et Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch et PC le 30 novembre 2023. À temps pour les fêtes de fin d'année !