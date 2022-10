Minecraft a essuyé la plus grande attaque DDoS qu'ait jamais vue Cloudflare

Cloudflare nous révèle également plusieurs données intéressantes pour ce troisième trimestre 2022. Le pays le plus touché par des attaques DDoS serait les États-Unis, suivi de près par la Chine. Internet serait l'industrie la plus touchée, précédé par le monde de la communication qui aurait subi une hausse de 2 000 % d'attaques par rapport à l'année dernière. Les jeux vidéos sont le troisième secteur le plus touché.