Il y a maintenant un masseur automatique de mains pour les joueurs

Au-delà du côté « massage », le Bauhütte MSG-01H-BK peut également chauffer, et ainsi mettre en température vos muscles avant une session de jeu. Au total, on compte 15 zones de massage, et la possibilité de choisir entre un mode de massage général et un mode dédié aux doigts, tous deux avec trois niveaux de pression et une minuterie automatique réglé sur 10 minutes.