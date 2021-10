Un trackball pour le jeu ? Non, un GameBall

Bien évidemment, ne vous attendez pas à ce que Blue Sun Innovations annonce que sa souris gaming est pensée pour les FPS compétitifs. Ce n'est pas là l'intérêt de la GameBall, qui reste un produit de niche répondant aux besoins d'une petite partie des joueuses et joueurs ; la chaîne YouTube officielle de la société propose d'ailleurs du gameplay sur Assassin's Creed Valhalla et Valheim avec cette souris. Des jeux potentiellement plus doux et mieux adaptés à un tel produit.