The Great Ace Attorney Chronicles aura bien droit à une sortie européenne

Loin d’être avare en bonus et fonctionnalités, The Great Ace Attorney Chronicles offre également une série de huit mini-épisodes et des costumes alternatifs ainsi que la possibilité d’activer un Story Mode, au début ou en cours de jeu, qui s’occupera de trouver les indices et de résoudre l’enquête à votre place. Un moyen, couplé à la lecture automatique et pour ceux qui le souhaitent, de se focaliser uniquement sur l’histoire.

Prévue pour une sortie sur PS4, Switch et PC le 27 juillet, cette compilation sera uniquement disponible en téléchargement, au prix de 39,99 €, ou en bundle avec Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy pour 59,99 €.