À son tour, Sea of Thieves va adopter un modèle à base de saisons et de pass en 2021

Il y a quelques semaines, Rare promettait que Sea of Thieves allait connaître « sa plus grosse année » en 2021 . Aujourd'hui, le studio a plus clairement dévoilé ce qu'il entendait par là.

À l'instar de différents jeux, comme Rocket League pour n'en citer qu'un, le jeu de piraterie va adopter dès janvier 2021 un modèle saisonnier avec un système de progression à la fois gratuit et payant.