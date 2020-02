La banque JP Morgan va elle aussi freiner ses investissements dans les énergies fossiles

Lire aussi :

Le groupe JP Morgan Chase constitue actuellement le plus grand financeur du monde pour les énergies fossiles. Mais l'entreprise souhaiterait changer cette étiquette. Elle a ainsi commencé par missionner un organisme indépendant pour la réalisation d'une étude sur le dérèglement climatique.Sans surprise, le rapport, envoyé aux clients de l'entreprise, fait état de potentielles «», dues notamment aux émissions de dioxyde de carbone dans les années à venir. Ces dernières «».Si l'étude pointe également l'absence de solution mondiale, JP Morgan entend contribuer à sa façon à l'effort collectif. Tout d'abord en stoppant les prêts consacrés aux projets de forage pétrolier dans l' Arctique . Mais aussi en limitant le financement de l'extraction de charbon. Concrètement, ce dernier point signifie que JP Morgan ne versera plus d'argent aux sociétés qui tirent l'essentiel de leur chiffre d'affaires de cette activité. En revanche, la porte restera ouverte pour celles qui n'en font pas leur source de revenus majoritaire.Cette apparente timidité a été critiquée par certains observateurs, à l'instar de l'association caritative ShareActions, qui promeut l'investissement responsable. L'organisation estime que, ce faisant, le groupe bancaire néglige «».JP Morgan souffre également de la comparaison avec certains concurrents, tels que Goldman Sachs, qui a récemment mis une œuvre une politique plus ambitieuse en matière de développement durable. Dans le même ordre d'idées, la Banque européenne d'investissement a annoncé, il y a quelques mois, arrêter les financements de projets liés aux énergies fossiles Pour compléter son engagement, JP Morgan a néanmoins ajouté qu'elle allait consacrer une enveloppe de 200 milliards de dollars pour soutenir des initiatives en faveur du développement durable. Et en particulier celles tournant autour des énergies renouvelables.