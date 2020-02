Le département américain de l'agriculture vise 30% de biocarburant d'ici 2050

© Pixabay

L'EPA se met au biocarburant

Une orientation forcée ?

Source : Reuters

Dans une annonce communiquée jeudi 20 février et rapportée par, les responsables ont aussi affirmé que ce mélange devait atteindre 15 % d'éthanol d'ici 2030.En octobre dernier, l'agence a annoncé sa volonté d'augmenter la part d'éthanol à base de maïs mélangée au pétrole. Alors que la proposition était censée contenter le secteur agricole, elle n'avait satisfait personne.Pour Patrick Kelly, le porte-parole de l'American Petroleum Institute interrogé par Reuters , cela «» à la loi sur les biocarburants. Et selon Mike Naig, le secrétaire à l'agriculture de l'Iowa, la décision n'allait pas assez loin, alors que les producteurs de biocarburants souffrent de la guerre économique qui oppose les Etats-Unis à la Chine Quelques mois plus tard, l'EPA revient donc à la charge. L'agence n'hésite plus à annoncer des chiffres ambitieux. Si elle veut atteindre 15 % de biocarburant d'ici 2030, elle souhaite également, sur la même période, augmenter la production agricole de 40 % et réduire son impact environnemental de moitié.Pour Todd Becker, le P.-D.G. de Green Plains Inc., un groupe exploitant 13 usines d'éthanol, cette annonce n'est pourtant pas le signe d'une nouvelle politique de soutien envers les biocarburants. Il déclare : «». En effet, ce genre de décisions est étrange de la part de l'administration du président Donald Trump, qui a qualifié le changement climatique de «».Au cours des deux dernières années, l'EPA a accordé 30 dérogations à des raffineries de pétrole, leur retirant l'obligation de se conformer à la loi sur les biocarburants. Mais avec l'échéance électorale qui approche, Donald Trump doit s'assurer le soutien des agriculteurs sans fâcher l'industrie pétrolière. Comme quoi, il est toujours utile de savoir faire le grand écart.