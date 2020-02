Flixbus met sur les routes un car solaire et vise la neutralité carbone en 2030

© FlixBus

Jusqu'à 10 litres de carburant économisés pour 600 kilomètres parcourus

FlixBus, objectif neutralité carbone d'ici 10 ans

Source : FlixBus

FlixBus a annoncé, le 7 février, avoir équipé un premier autocar à double étage de panneaux solaires, circulant sur l'une de ses lignes internationales. Le trajet s'effectue entre Dortmund et Londres, en passant par les Pays-Bas, la Belgique et la France. L'énergie solaire emmagasinée ne se substitut pas complètement au carburant mais permet d'en réduire la consommation.FlixBus, qui est le premier opérateur à tester cette technologie sur un tel moyen de transport, a mené des essais avec un autocariste néerlandais et la société Trailar, spécialisée dans les économies de carburant dans le secteur des transports. Bilan de l'essai : une économie de 7% de diesel par jour.Dans le détail, les panneaux solaires sont installés sur le toit du car, sous forme de tapis ultra-minces et légers, reliés à l'alternateur du car qui vient charger la batterie du véhicule. Sur une distance de 600 kilomètres par jour, le système permet d'économiser environ 10 litres de carburant.La batterie, soutenue par l'énergie solaire, alimente les équipements électroniques du car, parmi lesquels le WIFi, les ports USB, la climatisation ou les prises électriques.Pour l'instant, le car à double étage circule deux fois par semaine entre Dortmund et Londres. Mais FlixBus nous indique que sa fréquence de circulation augmentera dès le mois d'avril, et une liaison quotidienne sera assurée durant les périodes de vacances.Comme l'affirme Yves Lefranc-Morin, directeur général la filiale française de l'entreprise,FlixBus envisage par exemple d'étendre ce dispositif de panneaux solaires à l'ensemble de sa flotte et rappelle avoir lancé, en avril 2018, la première ligne de car longue-distance 100% électrique, entre Paris et Amiens, une mesure qui aurait permis d'économiser plus de 200 tonnes de CO2.