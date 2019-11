Massive Attack à l’origine d’un modèle de tournée écoresponsable pour les artistes musicaux

Encourager les artistes à s'engager pour la planète

Massive Attack a accepté de faire office de rat de laboratoire pour l'Université de Manchester. Par l'intermédiaire de l'institut Tyndall, celle-ci travaille à la conception d'un modèle de tournées permettant aux artistes sinon d'atteindre la neutralité carbone, de réduire drastiquement leurs émissions.Engagé depuis plus de vingt ans pour l'environnement, la formation de Bristol admet qu'accorder des fonds à des associations pour planter des arbres ne suffit plus. «», assène Robert « 3D » Del Naja (via Slate ), membre de Massive Attack.Alors pour être moteur dans ce changement de modèle, le groupe de trip hop a accepté de servir de cobaye à l'institut Tyndall, auquel il fournira les données de quatre ans de tournée mondiale pour que celui-ci puisse évaluer l'impact environnemental global d'une série de concerts à travers le monde.L'Université de Manchester espère ensuite être en mesure de mettre au point un modèle de tournées déclinable pour n'importe quel artiste soucieux de son empreinte carbone. Une initiative prônée par Massive Attack comme la seule manière de réduire les rejets de CO2 d'une industrie incapable de se mettre à l'arrêt.», et Robert Del Naja d'ajouter que les efforts individuels paraissent futiles. À moins que «».Dans l'attente d'un modèle de tournée neutre en carbone, certains ont malgré tout décidé d'entreprendre des actions individuelles pour réduire leur impact environnemental. C'est notamment le cas de Coldplay qui, le 21 novembre dernier, annonçait qu'il ne ferait pas de tournée pour promouvoir son nouvel albumSi, d'après Massive Attack, les « petits pas » ne servent à rien, de voir une aussi grosse machine que le groupe de Chris Martin prendre une telle décision n'est pas anodin. En 2016-2017, rappelle Slate, Coldplay avait écumé la planète pour une tournée XXL de 122 concerts. 32 camions et 109 personnes étaient mobilisés sur les routes ; sans même prendre en compte l'impact énergétique des concerts eux-mêmes.Une idée qui commence donc à faire son chemin. Le mois dernier, Thom Yorke, chanteur du groupe Radiohead, Brian Eno, David Byrne et d'autres artistes parmi lesquels on retrouve Robert Del Naja, ont co-signé une lettre dénonçant leurs pairs qui prônent un engagement environnemental tout en continuant à écumer le monde pour assurer des concerts.Une lettre qui n'est pas sans lucidité. «», peut-on y lire. De quoi mettre en branle un chantier d'envergure pour envisager autrement les concerts et — pire — les festivals ? La question est désormais soulevée.