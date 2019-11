2019 pourrait devenir la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée

© NOAA

Octobre chaud

L'âge de glace fondue

Source : TechCrunch

Alors que l'administration Trump multiplie les initiatives à contre-courant des récentes mesures en faveur de l'environnement, comme avec l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, de nombreux scientifiques alertent quant à l' état d'urgence climatique . Dernièrement, la sonnette d'alarme a été tirée par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), une agence... du gouvernement américain.L'organisme a en effet publié une série de données témoignant du réchauffement climatique et de ses conséquences sur la planète. Premier constat : les températures enregistrées durant le mois d'octobre 2019 en font le deuxième mois d'octobre le plus chaud de l'histoire. Et il ne s'agit pas vraiment d'un cas exceptionnel... Le record appartient en effet à celui de 2015. De plus, les dix mois d'octobre les plus chauds jamais observés sont tous intervenus à partir de 2003. Quant aux cinq plus chauds, ce sont tout bonnement les cinq derniers, de 2015 à 2019 inclus.Et on ne peut pas dire que le phénomène se cantonne au seul mois d'octobre... Sur les dix premiers mois, l'année 2019 a connu des températures largement supérieures à la moyenne. Elle se classe ainsi à la deuxième place des années les plus chaudes sur la même période, juste derrière... 2016. Le tout sur une hiérarchie établie sur pas moins de 140 ans.Mais l'augmentation des températures ne s'arrête bien sûr pas aux records de chaleur. Deuxième « effet Kiss Cool » (qui, ici, est loin d'être « cool ») : la fonte des glaciers. En l'occurrence, en 2019, la banquise arctique a atteint sa plus basse superficie historique pour un mois d'octobre (depuis 1979), d'après le rapport de la NOAA.Et inévitablement, cette fonte risque d'entraîner une augmentation du niveau de la mer. Selon les projections de l'ONG Climate Central , d'ici 2050, la montée des eaux pourrait provoquer l'inondation de terres abritant actuellement plus de 150 millions de personnes.Bref, ces chiffres mettent clairement en évidence le phénomène de réchauffement climatique sur ces dernières années. On vous a dit que la planète était en état d'urgence