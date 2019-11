Au Royaume-Uni, une ferme solaire parvient à alimenter le réseau énergétique... de nuit

Un « ajustement à moindre coût »

Stabiliser l'énergie de tout un pays ?

Source : The Guardian

À terme et si les résultats se confirment, cela pourrait permettre au Royaume-Uni d'économiser 400 millions de livres (environ 467 millions d'euros) en investissements énergétiques.Ce n'est pas un secret, la production d'énergie solaire varie, notamment en fonction des conditions climatiques. Au sein d'une ferme solaire, l'électricité n'est ainsi, habituellement, pas produite durant la nuit, ce qui participe à limiter notre capacité à rendre l'énergie solaire globale et généralisée.Le groupe National Grid, équivalent britannique d'EDF, conduit des recherches pour rendre l'énergie solaire plus stable et plus facilement stockable. Pour réaliser cet essai, il s'est allié à Lightsource BP, qui produit des fermes solaires au Royaume-Uni.Et c'est grâce à un «» de l'onduleur solaire, dispositif qui traduit l'énergie électrique produite par les panneaux photovoltaïques en courant alternatif, que l'entreprise affirme avoir réussi à obtenir une bien meilleure stabilité de nuit. En effet, l'onduleur agirait comme un «» en réfléchissant la tension du réseau, permettant à celui-ci de s'adapter en fonction des conditions météo. Lequalifie les nouvelles fluctuations électriques de plus «».note que cette avancée pourrait permettre au Royaume-Uni de stabiliser l'ensemble de ses panneaux solaires de nuit, ce qui conduirait à une économie de 400 millions de livres d'investissement dans les énergies renouvelables.Lightsource BP conduira un deuxième essai dès le mois prochain et espère entrer en négociation avec National Grid l'année prochaine pour commercialiser sa découverte.