Coca-Cola dévoile la première bouteille issue du plastique récupéré en mer puis recyclé

Offrir une seconde vie à des plastiques destinés à l'incinération

Coca-Cola veut promouvoir la technologie du « recyclage amélioré »

Source : Communiqué de presse

Coca-Cola Company a dévoilé, le 3 octobre, la toute première bouteille fabriquée à partir de plastiques marins récupérés puis recyclés. La création de cet échantillon vitrine a nécessité de mettre en place plusieurs partenariats et de faire appel à la technologie pour transformer ce qui était un plastique de qualité inférieure en un emballage de qualité alimentaire.En exhibant sa première petite bouteille fabriquée à partir de plastiques marins récupérés et recyclés, Coca-Cola veut montrer que les débris océaniques peuvent avoir une seconde vie, identique ou presque à la première. La multinationale annonce avoir produit quelque 300 échantillons en utilisant 25 % de plastique marin recyclé, provenant des plages et de la Méditerranée. Précisons que la teneur finale en plastique marin recyclé varie entre 20 et 25 % après la production.L'intérêt du recyclage amélioré est d'associer le plastique recyclé à la production pour mettre au point un conditionnement d'aliments ou de boissons. Cette technologie de pointe décompose les composants en plastique et procède à l'élimination des impuretés des matières recyclables de qualité inférieure, afin de pouvoir recréer un emballage neuf.Autrement dit, les plastiques qui étaient destinés à l'incinération ou à la fin de vie dans une décharge peuvent véritablement avoir une nouvelle vie. Cela réduit mécaniquement la quantité de polyéthylène téréphtalate vierge (PET) provenant de combustibles fossiles, réduisant ainsi l'empreinte carbone.Pour concevoir son flacon d'échantillon révolutionnaire, Coca-Cola a développé divers partenariats. C'est le cas d'abord pour le nettoyage des côtes, avec 84 nettoyages de plages effectués en Espagne et au Portugal et de nombreux pêcheurs participants à la collecte de plastique dans 12 ports méditerranéens. La firme a conclu un partenariat avec la société néerlandaise Ioniqa Technologies, qui a développé la technologie brevetée, en lui apportant son aide financière. L'un des fournisseurs de plastique PET et de solutions d'emballage de Coca-Cola, Indorama Ventures, a procédé à la transformation du matériau, nécessaire à la fabrication de l'échantillon.L'objectif de Coca-Cola est clair. La compagnie veut introduire le recyclage amélioré dans le processus de fabrication commerciale, à tel point qu'elle prévoit d'utiliser cette technologie pour certaines de ses bouteilles à partir de 2020. Tonnis Hooghoudt, PDG de Ioniqa Technologies, pense que «».