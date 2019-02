Des outils effrayant pour simuler la montée du niveau des océans

When Sea Levels Attack !



En 2050, la population mondiale devrait atteindre leset 65 % d'entre eux vivront en ville. Abritant plus de la moitié de la population et renfermant une grande partie du patrimoine culturel et historique de l'humanité, les villes n'échapperont pas pour autant à, pas toutes du moins.On apprend ainsi par le site Information is Beautiful que les villes deetdevraient être rayées de la carte d'ici 100 ans, si nous ne parvenons pas à réduire notre impact sur le climat. Des villes comme Hambourg, Saint-Pétersbourg et Los Angeles suivront alors dans le siècle suivant. Pour finir, la carte nous montre que le niveau de l'eau devrait recouvrir Londres, New-York et Taipei d'ici 1 000 ans. Le petit aperçu de la carte du monde d'icimontre une évolution sans commune mesure.Ce schéma a été réalisé grâce aux données de la NASA ainsi que du groupe d'experts Sea Level Explorer. L'outil interactif de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère (NOAA) nous permet de constater les éventuels impacts au niveau des zones côtières, dont une augmentation du niveau de la mer entre 1 et 10 pieds (3 mètres). Dans ce scénario, on peut par exemple constater que ladeviendra une sorte de presqu'île. Mapping Choices va un peu plus loin en nous proposantet en nous permettant de voir ce qu'il arriverait avec un réchauffement climatique limité à 2° C ou à 4° C d'ici 2100. En France, des villes commeetseraient rayées de la carte alors que les Pays-Bas seraient presque entièrement submergés. Les Bruxellois pourront profiter de la mer à quelques dizaines de kilomètres de la ville tout au plus !Enfin, l'outil de Earth Time pousse le concept encore plus loin. L'outil nous propose de constater les dégâts sur plusieurs grandes villes du monde, mais aussi par rapport à différents scénarios de. L'exemple de la Floride disparaissant petit à petit sous les eaux fait particulièrement froid dans le dos.