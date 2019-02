Nebia 2.0 : la douche du futur qui préserve la planète

Jusqu'à 4 milliards de litres d'eau économisés d'ici deux ans

Une version plus chaude et moins chère

Le compteur des contributions a explosé sur Kickstarter : près de 700 000 $ récoltés pour un objectif fixé à sept fois moins. Et ce nombre ne fait que gonfler, alors qu'il reste encore 28 jours avant que la campagne ne se termine.Près de 380 millions de litres d'eau : c'est ce qu'aurait permis d'économiser la première Nebia Spa Shower lancée en 2014. «», prévient Nebia sur sa page Kickstarter, avec le lancement de sa version remise au goût du jour. Le principe : accentuer la pression de l'eau pour former un jet composé d'innombrables gouttelettes fines capable de couvrir une zone dix fois plus étendue qu'une douche lambda, promettant jusqu'à 65 % d'économies d'eau.Avec cette version améliorée de la, la startup, appuyée par Tim Cook, Eric Schmidt ou encore Y Combinator, entend faire économiser à la planète jusqu'à 4 milliards de gallons d'eau d'ici deux ans.Pourtant, la première version de cette douche 2.0 en avait refroidi plus d'un. En cause : une température de l'eau jugée trop froide par rapport à une douche classique, à cause notamment d'une sensation de manque d'eau dans le jet de la douche. Avec sa nouvelle version, Nebia assure avoir résolu le problème de son prototype.Une meilleure version, certes, mais aussi moins chère. Annoncée à 499 $ - contre 650 $ pour la première version -, laserait-elle un jalon sur le chemin de douches encore plus écologiques ?