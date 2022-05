Critique | The Pentaverate : Mike Myers chasse les complots sur Netflix et ne fait pas dans la dentelle

Plus important encore, il transparaît que Mike Myers veut délivrer un message de bienveillance à ses spectateurs. La société secrète qu'il imagine n'est pas là pour comploter et s'enrichir sur le dos des honnêtes gens mais se destine à faire le bien et pour faire avancer l'humanité. Le comique célèbre au fil du show l'intelligence de grands penseurs qui cherchent à résoudre les problèmes du monde, sans demander de contrepartie.

Si l'on gratte un peu plus, The Pentaverate est aussi un passage de relais entre les générations. Mike Myers, dont la carrière d'auteur est derrière lui, semble vouloir mettre la jeunesse à l'honneur et espérer que la nouvelle génération, plus moderne et plus inclusive, saura relever les défis auxquels la sienne n'a pas été capable de faire face. En ces temps troublés, le message apparaît naïf, mais la série l'assume avec une réelle sincérité qui emporte finalement le morceau dans ses dernières minutes.