Coronavirus : le tournage du prochain Mission Impossible mis en pause en Italie

Mission avortée

Alors que le nombre de décès dus au virus est en baisse en Chine, ce dernier touche désormais plus d'une trentaine de pays. L'Italie est particulièrement affectée, avec 229 cas et sept morts en seulement quelques jours.Les autorités du pays tentent par tous les moyens d'endiguer la propagation du coronavirus, en plaçant notamment 11 villes du nord en quarantaine durant deux semaines au moins, et en annulant les événements publics. Suivant ces directives, la Paramount a annoncé l'interruption du tournage deRéalisé par Christopher McQuarrie avec Tom Cruise en tête d'affiche, le long-métrage est pour le moment prévu pour l'été 2021. Son tournage était sur le point de débuter à Venise, où l'équipe devait filmer pendant trois semaines avant de se rendre dans d'autres endroits du monde.», a déclaré la maison de production. Elle a précisé que les acteurs sont autorisés à retourner chez eux pendant cette période s'ils le souhaitent.L'industrie du cinéma est loin d'être l'unique secteur touché par le coronavirus : le jeu vidéo , l' automobile ou encore les smartphones sont eux aussi impactés, et l'économie mondiale commence également à en subir les conséquences