Wait, what? La pluie de code vert dans Matrix est... un livre de recettes de sushis

Le code Matrix décrypté

Dès les premières secondes, le générique denous plonge dans une ambiance futuriste sombre grâce à son code vert défilant. Souvent imité, jamais égalé, ce générique est présent dans tous les films de la trilogie ainsi que ses dérivés commeS'il est à première vue indescriptible, le code Matrix est bien loin de ce qu'on pourrait imaginer. Lors d'une interview, son créateur Simon Whiteley a révélé que cet imbroglio de caractères - dont beaucoup sont japonais - est en fait tiré d'unappartenant à son épouse.Presque 20 ans après la sortie du premier film, le mystère du code Matrix est donc révélé, n'en déplaise aux fans les plus acharnés qui ont tenté de le déchiffrer durant toutes ces années. Il ne leur reste maintenant plus qu'à extraire les recettes et se préparer un bon plateau repas devant ce film culte !