Visitors : la première série française de Warner TV sera de la SF signée Simon Astier

Nous y allions avec une curiosité polie, on en est ressorti avec un réel engouement, et même une envie renouvelée de croire en la création française. OVNI(s) est l'une des meilleures séries venues, non pas d'ailleurs, mais bien de chez nous, l'une des meilleures créations originales Canal+ et l'une des meilleures découvertes de 2021.

