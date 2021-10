Onyx Boox lance trois nouvelles liseuses grand format (et une grosse mise à jour logicielle)

Les possesseurs de liseuses Onyx bénéficieront donc prochainement d’une interface revisitée avec des icônes retravaillées, des menus de réglages plus complets et plus accessibles. Le mode « split screen » sera maintenant utilisable à la verticale et pas juste en mode paysage. Onyx en profite aussi pour lancer BOOXDrop, un service de transfert de fichiers via réseau local qui devrait simplifier les envois/réceptions de documents entre la liseuse et le PC.

L’application native dédiée à la prise de notes s’améliore encore avec l’adjonction de nouveaux paramètres pour les templates. Il sera même possible de mettre jusqu’à cinq réglages de mines différents en favoris pour un accès plus rapide. Cerise sur le gâteau, Onyx améliore grandement la compatibilité de ses liseuses avec les applications tierces. Vous pourrez ainsi utiliser OneNote, Evernote et WPS avec le stylet aussi efficacement que l’application native.

Comme toujours, les anciens modèles de la marque profiteront eux aussi de la mise à jour 3.2 dans les mois à venir, Onyx assurant jusqu’à trois années de support logiciel pour ses liseuses.