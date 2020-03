Un nouveau Chromecast sous Android TV (et avec une télécommande) bientôt dispo chez Google

Un Chromecast sous Android TV pour combler un vide sur le marché

Une télécommande, enfin !

D'après le site spécialisé 9To5Google, qui cite une «», la firme de Mountain View travaille sur un produit dont le nom de code est «». Il s'agirait d'un Chromecast Ultra nouvelle génération.Avec cet appareil, on assisterait à la plus grande révolution de la gamme Chromecast depuis sa création. En effet, celui-ci serait basé sur Android TV, une plateforme très populaire mais qui nécessite l'achat d'une box TV ou d'une Smart TV pour en bénéficier (Fire TV est basée sur Android mais l'interface personnalisée d'Amazon est différente de celle d'Android TV stock).Avec ce nouveau Chromecast, un dongle sera désormais suffisant pour accéder à Android TV. L'appareil devrait d'ailleurs reprendre dans les grandes lignes le design du Chromecast Ultra. Comme ce dernier, il supportera la diffusion de vidéos en qualité 4K HDR. Bien entendu, il est aussi compatible Wi-Fi et Bluetooth.Autre excellente nouvelle, l'appareil est livré avec une télécommande pour naviguer dans l'interface Android TV. Le principal reproche qu'on puisse faire aux Chromecast actuels est justement l'absence d'UI pensée pour un téléviseur ainsi que le fait de devoir tout contrôler depuis son smartphone ou sa tablette (lancer un contenu, régler le volume, sauter un générique...).Bref, tous les défauts de Chromecast vont enfin disparaître avec cette nouvelle itération. Si le géant américain est agressif sur les prix, on tient peut-être ici la future meilleure solution Plug & Play de streaming du marché. 9To5Google indique que le produit sera lancé cette année. On imagine qu'une présentation était prévue lors de la conférence I/O de mai 2020 annulée à cause du coronavirus . Reste à savoir comment Google va communiquer à ce sujet avec ce changement forcé de programme.