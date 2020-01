Insolite | La pâte thermique Cooler Master change son packaging qui faisait penser à "de la drogue"

© Cooler Master

Cooler Master veut montrer pâte blanche

Nouvelle forme, nouvelle confusion ?

Source : TechPowerUp

La pâte thermique est un matériau très utile dans les ordinateurs. Il s'agit en effet d'une substance permettant d'augmenter la conductivité thermique et qui est donc utilisée pour favoriser la dissipation de chaleur de certains composants (pour limiter les risques de surchauffe).Pour l'appliquer, on a généralement recours à une seringue, pour déposer une goutte de pâte thermique à l'endroit désiré, et/ou une spatule ou une carte en plastique pour étaler la matière en une fine couche. Le plus souvent, ces équipements sont directement fournis avec le produit, disponible à la vente. Mais voir un tel matériel dans la chambre de leur adolescent(e) ne serait pas du goût de certains parents, qui auraient tendance à mal interpréter son utilisation.C'est ce qu'a expliqué l'entreprise informatique taïwanaise Cooler Master, spécialiste des systèmes de refroidissement, pour justifier le changement de packaging de sa pâte thermique. Dans un tweet , elle a ainsi expliqué : «».En effet, l'applicateur adopte à présent un design pouvant moins prêter à confusion (voir la photo ci-dessus). Si le système à piston a été conservé, l'embout paraît désormais plus large et aplati, permettant d'étaler directement le produit, donnant à l'objet une forme proche de celle d'un surligneur. Certains y verront toutefois un inconvénient : il est dorénavant beaucoup moins facile de simplement déposer une goutte de pâte.Mais au moins, les parents n'y verront plus une seringue à laquelle on peut ajouter une aiguille pour s'injecter les pires substances dans le sang. Cela dit, certains internautes ont relevé que le nouveau design pouvait ressembler à une cigarette électronique... Les parents n'ont pas fini de s'inquiéter.