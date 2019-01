En Inde, enregistrer un film en salle au caméscope va coûter très très cher

Jusqu'à trois ans de prison et 14 000 dollars d'amende

Hollywood et le gouvernement américain mettent aussi la pression

En matière de piratage, le gouvernement indien a décidé de sévir en proposant une révision de la loi visant à lutter contre. Il s'agit de faire face à la grogne de l'industrie cinématographique locale, mais aussi celles d'Hollywood et du gouvernement américain, qui s'estiment lésés.Le projet de révision voulu par l'aujourd'hui suggère que les pirates encourent une peine sévère, pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et/ou 14 000 dollars d'amende s'ils viennent à être pris la main dans le sac, en pleine captation vidéo et sonore. Le problème du piratage et du partage sur Internet est devenu, à force de progrès technologiques, capital dans le pays.Il y a dix ans, l'Inde ne comptait que cinq millions d'abonnés au haut débit. Ils sont désormais près d'en ligne, et à une vitesse certaine, tout un tas de contenus mis à disposition par les pirates. Et de nombreuses fuites proviennent directement de cinémas indiens.Aujourd'hui, Bollywood et son pendant américain Hollywood considèrent quepour protéger les œuvres des studios des deux pays. Récemment, la Motion Picture Association of America (MPAA), qui défend les intérêts des six studios majeurs du 7e art américain, a mis la pression et pense que «».On ignore encore quand la loi sera révisée, mais si de telles dispositions deviennent prochainement effectives, les pirates (et leurs consommateurs) seront sans douteà l'idée d'aller dans les salles munis d'un caméscope.