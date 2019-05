COMPUTEX 2019 - Championnat du monde d'overclocking

Crédits : Colin Golberg

J'aime cette odeur d'azote liquide au petit matin

Cette année les candidats (dont deux français) travaillaient sur la configuration suivante : Intel Core i9 9900K, une carte mère ROG Maximus XI Gene et de la mémoire G.Skills. La fréquence du i9 était fixé à 6 Ghz pour tous, et la compétition se jouait sur les fréquences et timing mémoire. Pour atteindre des chiffres records, les candidats utilisent des litres et des litres d'azote liquide pour refroidir les composants, assurant au passage le show pour les spectateurs.