COMPUTEX 2019 - HP rafraîchit sa gamme ZBook avec des Quado RTX

Des nouveautés pour les ZBook

D'autres nouveautés annoncées par HP2

Tour d'horizon de ces nouveautés annoncées par la marque.Leet lesont désormais proposés avec des processeurs Core ou Xeon de neuvième génération et, plus important encore, avec desde Nvidia, qui furent également annoncés à Computex . Voir du RTX au sein du lineup Quadro est étonnant mais intéressant, d'autant plus qu'il y aura le support duen temps réel et que tout cela aidera les designers à créer des modèles encore plus rapidement que par le passé.affirme que leest le seul poste de travail mobile doté de la technologieà 100%, offrant ainsi une gamme de couleurs plus étendue aux professionnels de la création. Les deux ordinateurs portables offrent une évolutivité sans outil, pour des mises à niveau plus simples.Ce n'est pas tout. HP a également parlé de la, de la, de la, et de la. HP affirme que laest la station de travail d'entrée de gamme «». Elle dispose désormais d'uneet d'une puissance de traitement supplémentaire de 41%.Enfin, le nouveausera équipé d'un processeurde huitième génération,, et davantage, pour unet des performances graphiques supérieures de 25%.Les deux ZBooks et la Z1 Desktop Entry Tower seront disponibles en juillet, tandis que la nouvelle série Z2 sera disponible en août. HP a déclaré que les prix seront indiqués cet été.