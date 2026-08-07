Le Brésil est une destination phare pour les voyageurs français, mais le pays n’est pas couvert par le roaming inclus dans les forfaits mobiles européens, ce qui rend la data très chère. Une eSIM, carte SIM dématérialisée intégrée au smartphone, permet d’activer un forfait data local pour le Brésil en quelques minutes et d’éviter le hors forfait.
Entre les plages de Rio de Janeiro, les ruelles colorées de Salvador, l’effervescence de São Paulo et les immenses espaces de l’Amazonie, le Brésil est un pays-continent où l’on compte beaucoup sur le smartphone pour s’orienter, communiquer et partager son voyage. Depuis la France, cette destination reste toutefois en dehors du roaming “comme à la maison” appliqué dans l’Union européenne, ce qui rend l’usage de la data particulièrement coûteux si l’on se contente de son forfait mobile classique. Les cartes eSIM de voyage permettent de contourner le problème en activant, avant le départ ou à l’arrivée, un forfait data dédié au Brésil directement dans le téléphone. Dans ce guide, nous passons en revue les principales options d’eSIM pour le Brésil, avec un focus sur six acteurs majeurs : Saily, Holafly, Ubigi, Airalo, GigSky et GoMoWorld.
L'eSIM, c'est quoi ?
Une eSIM est une carte SIM numérique déjà intégrée dans le téléphone : au lieu d’insérer une carte physique, on ajoute un profil mobile qui permet de se connecter au réseau du pays visité et de profiter d’un forfait data local.
Les meilleurs forfaits eSIM pour le Brésil en 2026
- Pour un city-trip malin : Saily, le meilleur rapport qualité-prix pour explorer Rio et São Paulo.
- Pour le streaming sur la plage : Holafly, l’internet généreux pour ne rien rater à Copacabana, Ipanema ou Jericoacoara.
- Pour un road trip le long du littoral : Ubigi, la connectivité fiable pour vous guider de Florianópolis à Salvador.
- Pour une escapade de dernière minute : Airalo, l’activation la plus simple avant de poser vos valises au Brésil.
- Pour un tour de la Méditerranée : GigSky, l’eSIM unique pour un voyage combinant le Brésil et les pays voisins.
- Pour les zones plus reculées : GoMoWorld, l’alternative simple pour rester connecté lors d’excursions vers l’Amazonie ou le Pantanal.
|Fournisseur
|Positionnement global
|Atout principal au Brésil
|Profils de voyageurs visés
|Data / durée typiques (indicatif, à adapter)
|Sim / appels classiques
|Simplicité d’activation
|Saily
|eSIM voyage récente portée par l’équipe NordVPN
|Bon rapport qualité‑prix pour un séjour au Brésil (Rio, São Paulo, Foz do Iguaçu…)
|City-trip, vacances 7–14 jours, voyageurs qui veulent une solution claire et sécurisée
|Plusieurs forfaits locaux (quelques Go à quelques dizaines de Go) sur 7 à 30 jours
|Data uniquement (appels via VoIP ou SIM d’origine)
|Très simple : achat en ligne, QR code ou app, activation en quelques minutes
|Holafly
|eSIM très orientée data généreuse / “illimitée”
|Connexion confortable pour gros usage data en ville et sur les plages (Rio, Nordeste…)
|Gros utilisateurs de réseaux sociaux, stories, visio, familles en vacances
|Forfaits à data très généreuse sur 5 à 30 jours
|Principalement data, pas de numéro local dédié
|Installation guidée via QR code / app, support très accessible
|Ubigi
|eSIM “pro” pour voyageurs fréquents
|Stabilité et réutilisation de la même eSIM sur plusieurs voyages au Brésil et ailleurs
|Déplacements business à São Paulo / Brasilia, voyageurs réguliers
|Exemples : 10 Go sur 7 ou 30 jours, autres volumes possibles
|Surtout data, appels classiques via autres solutions
|App dédiée avec suivi conso et recharges, un peu plus “tech” mais claire
|Airalo
|Grand catalogue local / régional / global
|Large choix de forfaits Brésil et plans régionaux Amérique du Sud
|Backpackers, routards, voyageurs qui aiment optimiser leur forfait
|Plusieurs packs (petits, moyens, plus larges) sur 7–30 jours, + éventuels plans régionaux
|eSIM data principalement, appels via apps
|Application largement utilisée, installation et suivi faciles
|GigSky
|eSIM “voyageur” simple et fiable
|Solution rassurante pour un séjour touristique classique au Brésil
|Vacances en famille ou en couple, séjours courts ou moyens
|Forfaits data adaptés aux usages standards (GPS, apps, messagerie, réseaux sociaux)
|Data seulement, appels classiques via VoIP ou SIM française
|Activation via app/QR code, interface pensée pour rester simple
|GoMoWorld
|eSIM orientée multi‑pays / zones
|Très pratique si le Brésil n’est qu’une étape d’un tour d’Amérique du Sud
|Road trips, tours multi‑pays (Brésil + Argentine, Uruguay, etc.)
|Plans couvrant le Brésil et d’autres pays sur quelques jours à semaines
|Forfaits data, usage voix via autres canaux
|Une seule app pour gérer plusieurs destinations et plans
Pourquoi choisir une eSIM au Brésil ?
Voyager au Brésil avec un forfait mobile français peut générer rapidement du hors forfait : la destination est considérée comme “hors UE” par les opérateurs, et la data y est souvent facturée à l’Mo ou via des pass internationaux au rapport quantité/prix rarement avantageux. Entre GPS, messageries, réseaux sociaux et réservations en ligne, quelques jours suffisent pour dépasser les limites de ces options et voir la facture s’envoler.
Les eSIM de voyage offrent une solution idéale : il s’agit d'une simple carte SIM dématérialisée à installer dans le smartphone, qui fonctionnent comme une deuxième ligne dédiée à la data. Le forfait est acheté en ligne, puis activé via une application ou un QR code, de préférence avant d’embarquer ou dès l’arrivée au Brésil. Le voyageur conserve sa carte SIM française pour les appels et SMS importants, tout en utilisant l’eSIM pour la connexion internet locale, qu’il soit à Rio, São Paulo ou en déplacement dans d’autres régions du pays.
- Plus de 200 destinations disponibles
- VPN gratuit intégré
- Des forfaits 7 et 30 jours avec data variable
- Une quantité de data limitée sur certaines offres
- Plus de 200 destinations disponibles
- VPN gratuit intégré
- Des forfaits 7 et 30 jours avec data variable
- Une quantité de data limitée sur certaines offres
- Plus de 250 destinations disponibles
- Des forfaits avec une durée de validité au jour près
- Des données illimitées sur la majorité des offres
- Un prix plus élevé en raison des données illimitées
- Plus de 250 destinations disponibles
- Des forfaits avec une durée de validité au jour près
- Des données illimitées sur la majorité des offres
- Un prix plus élevé en raison des données illimitées
- Plus de 200 destinations disponibles
- Des forfaits ponctuels, mensuels et annuels pour plus de flexibilité
- La possibilité de recharger même sans connexion internet
- Une quantité de data limitée sur les offres ponctuelles
- Des offres non compatibles avec l'Apple Watch
- Plus de 200 destinations disponibles
- Des forfaits ponctuels, mensuels et annuels pour plus de flexibilité
- La possibilité de recharger même sans connexion internet
- Une quantité de data limitée sur les offres ponctuelles
- Des offres non compatibles avec l'Apple Watch
🥇 1. Saily, la meilleure eSIM pour voyager au Brésil ?
Pour le Brésil, Saily propose plusieurs plans de données pensés pour les séjours touristiques comme pour les voyages plus longs : city-trip à Rio ou São Paulo, vacances sur la côte ou itinéraires combinant plusieurs régions. Les offres permettent de couvrir les usages essentiels (GPS, messageries, réseaux sociaux, navigation web) sur des durées allant de quelques jours à plusieurs semaines, sans passer par l’itinérance de l’opérateur français ni par l’achat d’une SIM locale.
- flag_circle200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30, 90, 180 ou 365 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
Pourquoi choisir l’eSIM Saily ?
Saily s’adresse aux voyageurs qui souhaitent une solution claire et rapide à mettre en place avant leur départ pour le Brésil. L’interface est épurée, les offres sont lisibles, et la destination est directement sélectionnable depuis l’application, ce qui facilite la configuration pour un public non spécialiste. Pour un séjour de une à deux semaines, les forfaits Saily permettent de rester connecté dans les grandes villes et les zones touristiques, tout en maîtrisant son budget data.
✅ Points forts
- Couverture internationale étendue et offres multi-destinations
- Fonctions de cybersécurité rares sur le marché des eSIM
- Profil eSIM unique et réutilisable
- Forfaits prépayés flexibles et tarifs d’entrée accessibles
❌ Points faibles
- Volumes de données parfois limités selon la destination
- Qualité de connexion dépendante des opérateurs partenaires
Notre avis pour un voyage au Brésil
Pour un voyage au Brésil incluant Rio, São Paulo, Salvador ou les chutes d’Iguaçu, Saily coche les principaux critères : configuration simple, forfaits lisibles et data suffisante pour un usage de voyage “normal” (plans, VTC, réseaux sociaux, messagerie, quelques vidéos). C’est une solution pertinente pour les voyageurs qui veulent s’épargner la recherche d’une SIM locale en arrivant, et qui préfèrent une application claire plutôt qu’un catalogue très complexe d’options. En revanche, un profil qui envisage de travailler intensivement en visio ou de regarder beaucoup de streaming en 4G devra viser les offres les plus hautes ou envisager un complément Wi-Fi.
Ce qu’il faut retenir pour un voyage au Brésil :
- Une eSIM simple à configurer, bien adaptée à un premier voyage au Brésil.
- Des forfaits data pratiques pour un séjour touristique de une à deux semaines, dans les grandes villes comme dans les principales zones touristiques.
- Une solution à privilégier si l’on cherche un bon compromis entre simplicité, sécurité de l’écosystème et maîtrise du budget data, sans passer par une SIM locale.
🥈 2. Holafly, l’eSIM Brésil pour une grosse consommation de data
Pour le Brésil, Holafly propose des offres avec beaucoup de data sur des durées adaptées aux séjours touristiques classiques, du city-trip d’une semaine aux vacances plus longues. Ces plans visent les voyageurs qui consomment beaucoup de données : stories, vidéos, appels en visio, GPS et streaming léger, notamment dans les grandes villes comme Rio de Janeiro, São Paulo ou Salvador.
- flag_circle258 destinations
- card_travelForfaits de 1 à 90 jours, Forfait monde 7, 10, 15, 20 et 30 jours
- add_shopping_cartPas besoin de recharger grâce aux données illimitées
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
- pin_dropForfait Monde, par continent et packs multi-destinations
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Holafly est particulièrement intéressant si tu veux arrêter de compter tes Go pendant un séjour au Brésil. La tarification par durée est simple à comprendre, le support est disponible en continu et l’installation est guidée étape par étape. Pour un voyageur qui privilégie le confort (toujours connecté, partout en ville) plutôt que l’optimisation fine du prix au Go, c’est une solution très lisible.
✅ Points forts
- Forfaits très généreux en data, parfois présentés comme “illimités”, adaptés aux usages intensifs (vidéo, réseaux sociaux, visio).
- Tarification par durée facile à comprendre (X jours = X prix), sans gestion complexe de petits volumes.
- Support client réactif, documentation claire, service pensé pour un large public.
❌ Points faibles
- Politique d’usage raisonnable (fair use) sur certaines offres “illimitées”, avec potentielle réduction de débit en cas de consommation très élevée.
- Forfaits souvent moins compétitifs pour les petits consommateurs de data ou les très courts séjours.
Notre avis pour un voyage au Brésil
Pour un voyage au Brésil où l’on souhaite partager beaucoup de photos et de vidéos, rester en visio avec ses proches ou utiliser massivement les apps de transport et de streaming, Holafly est une option confortable. Les offres sont moins adaptées si tu cherches seulement quelques Go pour un usage léger (GPS + messagerie) ou si tu surveilles de près ton budget. Holafly convient très bien aux voyageurs qui privilégient la simplicité et le “zéro prise de tête” sur la data pendant leurs vacances au Brésil.
Ce qu’il faut retenir pour un voyage au Brésil :
- Une eSIM à privilégier si tu consommes beaucoup de data (stories, vidéos, visio, streaming léger).
- Des forfaits lisibles, pensés pour les séjours de quelques jours à plusieurs semaines.
- Moins intéressante pour les profils très économes en data ou les voyages express.
🥉 3. Ubigi, une eSIM Brésil pour les voyageurs fréquents et pros
Au Brésil, Ubigi propose des forfaits data locaux avec des volumes et durées de validité adaptés aux séjours pro ou aux voyages de moyenne durée, par exemple 10 Go sur 7 ou 30 jours. L’eSIM peut être réutilisée pour d’autres pays : il suffit de racheter un plan pour chaque destination, ce qui facilite la vie de ceux qui voyagent régulièrement en Amérique latine ou ailleurs.
- flag_circle+200 destinations
- card_travelForfaits ponctuels, mensuels et annuels. De 1 Go à données illimitées
- add_shopping_cartRecharge disponible sans données restantes ou accès WiFi
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Ubigi est pertinent si tu cherches une solution robuste, proche d’un opérateur traditionnel, avec une bonne visibilité sur la couverture et les conditions. L’application permet de suivre facilement la consommation et de recharger un plan Brésil ou une autre destination. C’est un choix logique pour les voyageurs business ou ceux qui se rendent régulièrement au Brésil.
✅ Points forts
- Positionnement “pro” : plans clairs, bonne qualité de réseau, parfois compatibilité 5G selon les zones.
- eSIM réutilisable dans plusieurs pays, gestion simple des recharges dans l’app.
- Forfaits adaptés aux séjours business ou aux voyages fréquents, avec des durées 7 à 30 jours.
❌ Points faibles
- Offre moins “grand public” que certaines apps très simplifiées : peut paraître plus technique à première vue.
- Moins axée sur la “data illimitée” pure, davantage sur des volumes précis de données.
Notre avis pour un voyage au Brésil
Ubigi est une très bonne option pour un séjour professionnel à São Paulo, Brasilia ou dans d’autres grandes villes brésiliennes, ou pour les voyageurs qui reviennent régulièrement dans le pays. Pour un unique voyage touristique, certains utilisateurs préféreront des apps plus “grand public”, mais pour un profil qui valorise la stabilité et la réutilisation de la même eSIM sur plusieurs destinations, Ubigi est cohérent.
Ce qu’il faut retenir pour un voyage au Brésil :
- Une eSIM solide, bien adaptée aux déplacements pros et aux voyageurs fréquents.
- Des forfaits Brésil clairs, avec des volumes adaptés aux séjours de 1 à 4 semaines.
- Idéal si tu veux réutiliser la même eSIM sur plusieurs voyages et destinations.
4. Airalo, une eSIM Brésil dans un catalogue très fourni
Pour le Brésil, Airalo propose plusieurs plans data locaux, souvent déclinés en différents volumes sur des durées 7, 15 ou 30 jours, ainsi que des plans régionaux qui peuvent couvrir d’autres pays d’Amérique du Sud. Cela permet de choisir un forfait ajusté à un city-trip, un mois de voyage ou un itinéraire plus large sur le continent.
- flag_circlePlus de 200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30, 60, 90, 180 ou 365 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations
Pourquoi choisir cette eSIM ?
Airalo convient bien aux voyageurs qui aiment ajuster précisément leur forfait data à la durée et à l’intensité d’usage. Le catalogue pour le Brésil offre plusieurs combinaisons data/durée, et l’application permet de suivre facilement la consommation. Si tu utilises déjà Airalo sur d’autres pays, rester sur la même app pour le Brésil simplifie la gestion.
✅ Points forts
- Très grand choix de forfaits locaux et régionaux, dont plusieurs plans dédiés au Brésil.
- Granularité des offres : possibilité de choisir précisément data et durée selon son profil.
- Application largement adoptée, avec une expérience utilisateur éprouvée.
❌ Points faibles
- Abondance de plans qui peut dérouter les utilisateurs peu à l’aise avec la comparaison d’offres.
- Forfaits majoritairement orientés data : les appels classiques restent à gérer via VoIP ou la SIM d’origine.
Notre avis pour un voyage au Brésil
Pour un voyageur qui aime optimiser, Airalo est une option très intéressante au Brésil : tu peux choisir un petit forfait pour un court séjour à Rio, ou une enveloppe plus importante pour un mois de voyage. Les plans régionaux sont aussi attractifs si tu complètes ton itinéraire par l’Argentine, l’Uruguay ou d’autres pays d’Amérique du Sud. En revanche, si tu veux un choix très limité avec un seul forfait “clé en main”, l’abondance d’options peut demander un peu plus de temps de comparaison.
Ce qu’il faut retenir pour un voyage au Brésil :
- Une eSIM très flexible, avec de nombreuses combinaisons data/durée pour le Brésil.
- Idéale si tu voyages aussi dans d’autres pays d’Amérique du Sud et que tu veux un seul fournisseur.
- À privilégier pour les voyageurs à l’aise avec la comparaison d’offres et l’optimisation de leur budget data.
5. GigSky, une eSIM simple et fiable pour un séjour au Brésil
Au Brésil, GigSky met en avant des forfaits data qui couvrent les grandes zones urbaines et touristiques, ce qui en fait une solution pratique pour un itinéraire incluant Rio de Janeiro, São Paulo, les chutes d’Iguaçu ou certaines destinations balnéaires. L’activation se fait via l’application GigSky ou un QR code, dans un process assez classique pour les eSIM de voyage.
- flag_circle200 destinations
- card_travelForfaits 7, 15, 30 et 90 jours, Forfait Avion 1 jour
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropForfait Monde, Région, Croisière
Pourquoi choisir cette eSIM ?
GigSky convient aux voyageurs qui veulent une solution simple à comprendre et déjà présente dans beaucoup de pays. Les forfaits Brésil sont pensés pour les usages courants et permettent d’éviter le roaming sans entrer dans des détails trop techniques. C’est une option cohérente pour un premier voyage au Brésil si l’on cherche avant tout une eSIM fiable.
✅ Points forts
- Présence dans de nombreux pays, pratique pour les voyageurs qui utilisent déjà GigSky ailleurs.
- Forfaits pensés pour un usage “voyage” standard, faciles à lire et à comparer.
- Application unique pour gérer ses eSIM sur différentes destinations.
❌ Points faibles
- Moins de granularité ou d’options que certains concurrents très “catalogue” comme Airalo.
- Forfaits parfois moins optimisés pour les très gros consommateurs de data.
Notre avis pour un voyage au Brésil
GigSky est un bon choix si tu veux une solution éprouvée et que tu n’as pas envie de passer trop de temps à comparer des dizaines de plans. Pour un séjour touristique classique, les forfaits couvrent bien les besoins de base et évitent les mauvaises surprises de roaming. Ce n’est pas forcément l’option la plus fine pour optimiser chaque euro ou chaque Go, mais c’est une eSIM rassurante pour un voyage au Brésil.
Ce qu’il faut retenir pour un voyage au Brésil :
- Une eSIM fiable et simple pour un séjour touristique classique au Brésil.
- Des forfaits adaptés à un usage courant (GPS, réseaux sociaux, messagerie, quelques vidéos).
- Intéressante si tu utilises déjà GigSky dans d’autres pays et veux rester sur la même app.
6. GoMoWorld, une eSIM pratique pour un Brésil… et au-delà
Pour le Brésil, GoMoWorld permet de souscrire des plans data utilisables dans le pays, mais aussi, selon l’offre choisie, dans d’autres destinations de la même zone. C’est une approche intéressante pour ceux qui combinent le Brésil avec d’autres pays d’Amérique latine au cours du même voyage.
- flag_circle203 destinations
- card_travelForfaits ponctuels 7, 15 ou 30 jours
- add_shopping_cartRecharge disponible
- devicesCompatible iOS et Android
- pin_dropPas de pack multi-destinations
Pourquoi choisir cette eSIM ?
GoMoWorld est à considérer si le Brésil n’est qu’une étape d’un itinéraire plus vaste, ou si tu utilises déjà le service sur d’autres destinations. La promesse principale : limiter la multiplication des comptes et des eSIM, avec une application unique pour gérer plusieurs pays.
✅ Points forts
- Très bonne logique multi-pays : pratique pour les road trips ou les tours d’Amérique du Sud.
- Gestion centralisée dans une seule application, avec des plans couvrant plusieurs destinations.
- Forfaits adaptés aux courts et moyens séjours, avec un bon compromis entre flexibilité et simplicité.
❌ Points faibles
- Moins ciblé sur l’optimisation spécifique Brésil que certains concurrents très focalisés sur le pays.
- Peut sembler “trop large” si ton voyage est uniquement centré sur le Brésil et que tu ne prévois pas d’autres pays.
Notre avis pour un voyage au Brésil
GoMoWorld a surtout du sens si tu envisages un itinéraire combinant le Brésil et d’autres pays d’Amérique du Sud, ou si tu voyages beaucoup et apprécies l’idée d’une seule app pour gérer tes connexions mobiles. Pour un séjour exclusivement brésilien, d’autres eSIM plus focalisées sur le pays peuvent offrir des plans plus spécifiques, mais GoMoWorld reste confortable pour ceux qui privilégient la continuité d’un service unique.
Ce qu’il faut retenir pour un voyage au Brésil :
- Une eSIM à envisager si le Brésil fait partie d’un voyage multi‑pays.
- Pratique pour centraliser plusieurs destinations dans une seule application.
- Moins optimisée si ton voyage se limite à quelques jours ou semaines uniquement au Brésil.
Entre mégapoles, plages et immensité de l’Amazonie, le Brésil est un terrain de jeu où l’on s’appuie beaucoup sur son smartphone pour se repérer, réserver et partager son voyage. Hors Union européenne, utiliser son forfait mobile français en itinérance reste coûteux, alors que les eSIM de voyage offrent une alternative simple : achat en ligne, activation rapide et data locale dès l’atterrissage.
Dans ce guide, Saily, Holafly, Ubigi, Airalo, GigSky et GoMoWorld couvrent la plupart des besoins : city-trip à Rio, déplacements professionnels à São Paulo, road trip sur la côte ou tour d’Amérique du Sud. Le choix dépend surtout de ton profil, petit ou gros consommateur de data, séjour unique ou voyages fréquents, Brésil seul ou itinéraire multi‑pays.
Comment avons-nous testé ces eSIM ? Nos critères de sélection
Pour établir ce comparatif d’eSIM pour le Brésil, nous nous sommes appuyés sur l’expérience accumulée sur d’autres destinations ainsi que sur l’analyse des offres disponibles pour le pays. Nous avons pris en compte la diversité des forfaits (volumes de data, durées de validité), la clarté des conditions d’utilisation et la simplicité d’activation sur smartphone.
Nous avons également vérifié la prise en charge de la destination Brésil dans chaque application, ainsi que la présence de plans spécifiquement pensés pour le pays ou la région (par exemple certains forfaits Amérique du Sud). Enfin, nous avons tenu compte de la réputation des services, de la qualité de la documentation et du support client proposé aux voyageurs francophones.
Couverture du Brésil
Présence de forfaits dédiés à la destination et compatibilité avec les principaux réseaux locaux, pour limiter les zones sans connexion dans les grandes villes et les régions touristiques.
Volumes de données et durées de validité
Disponibilité d’offres adaptées aux courts séjours (quelques jours) comme aux vacances de une à deux semaines, voire plus, avec des enveloppes de data suffisantes pour un usage courant (GPS, réseaux sociaux, messagerie, réservations en ligne).
Simplicité d’activation et d’utilisation
Processus d’installation via application ou QR code, lisibilité des étapes, possibilité de configurer l’eSIM avant le départ ou dès l’arrivée au Brésil.
Transparence des conditions
Clarté des mentions liées aux offres dites “illimitées” (fair use, réduction de débit éventuelle), à l’usage en partage de connexion et à la gestion des recharges lors de séjours plus longs.
Prix et positionnement
Niveau de prix cohérent avec le marché des eSIM de voyage, en tenant compte du rapport entre tarif, volume de data et durée de validité, sans chercher nécessairement l’offre la moins chère au détriment de la fiabilité et du confort d’usage.
Expérience utilisateur globale
Interface des applications, langue disponible, qualité de la documentation en ligne et réactivité du support, afin de faciliter la prise en main pour un public large, y compris les voyageurs peu habitués aux eSIM.
FAQ – Tout savoir sur les eSIM au Brésil
Mon téléphone est-il compatible avec une eSIM pour le Brésil ?
La plupart des smartphones récents, notamment les iPhone, certains modèles Samsung et Google Pixel, intègrent une puce eSIM. Pour vérifier, il suffit d’aller dans les réglages réseau du téléphone et de voir si une option “Ajouter un forfait mobile” ou “Ajouter une eSIM” est disponible. Sans compatibilité eSIM, il ne sera pas possible d’installer ces cartes dématérialisées pour le Brésil.
Puis-je conserver ma carte SIM française tout en utilisant une eSIM Brésil ?
Oui. L’un des avantages des eSIM est de pouvoir garder ta SIM française pour recevoir appels et SMS (banque, double authentification, contacts habituels), tout en utilisant l’eSIM pour la data au Brésil. Le téléphone fonctionne alors en double SIM : il suffit de choisir l’eSIM comme ligne de données mobiles et, en général, de désactiver les données sur la SIM française pour éviter le roaming.
Comment s’active une eSIM pour le Brésil ?
Après l’achat en ligne, le fournisseur envoie un QR code ou propose l’ajout direct de l’eSIM via son application. Il faut ensuite :
- Ouvrir les réglages réseau du smartphone,
- Ajouter un nouveau forfait mobile,
- Scanner le QR code ou suivre les instructions de l’app,
- Sélectionner l’eSIM comme source de données.
La connexion au réseau brésilien se fera automatiquement une fois sur place, dès que le forfait est actif.
Une eSIM Brésil permet-elle de passer des appels et d’envoyer des SMS classiques ?
Les eSIM de voyage mises en avant ici sont principalement orientées data. Elles permettent d’utiliser Internet, les messageries, la visio et les appels via applications (WhatsApp, Signal, etc.), mais n’intègrent pas forcément un numéro local pour les appels et SMS classiques. Pour ces usages, tu devras soit passer par ta ligne française (en faisant attention au roaming), soit utiliser VoIP, soit acheter une SIM locale si tu as besoin d’un numéro brésilien.
Puis-je utiliser le partage de connexion (hotspot) avec une eSIM Brésil ?
En règle générale, le partage de connexion est possible, mais certaines offres appliquent des limites, surtout quand elles sont présentées comme “illimitées”. Il est important de vérifier dans les conditions de l’eSIM si le hotspot est autorisé, et dans quelles proportions, afin d’éviter une forte réduction de débit ou une suspension temporaire en cas d’usage intensif avec un ordinateur.
Combien de data prévoir pour un séjour d’une semaine au Brésil ?
Pour un usage classique (GPS, messageries, réseaux sociaux, quelques recherches web et réservations), une enveloppe de 5 à 10 Go par semaine est souvent suffisante. Si tu envisages beaucoup de visio, de streaming vidéo en mobilité ou que tu télécharges fréquemment des fichiers lourds, viser un forfait plus généreux ou un plan à data abondante sera plus confortable.
Les eSIM de voyage pour le Brésil sont-elles sécurisées ?
Les eSIM reposent sur les mêmes standards de sécurité que les cartes SIM classiques : ce sont des profils mobiles fournis par des acteurs télécoms ou des plateformes spécialisées, qui s’appuient sur les réseaux des opérateurs locaux. Le niveau de sécurité dépend ensuite des usages (sites consultés, réseaux Wi‑Fi, applications installées) ; certains fournisseurs ajoutent des briques de cybersécurité, ce qui peut rassurer les profils les plus sensibles à ces questions.
Que se passe-t-il à la fin de la validité de mon forfait eSIM Brésil ?
À la fin de la période de validité, la data incluse dans l’eSIM n’est plus accessible et la connexion s’interrompt. L’eSIM reste toutefois installée sur le téléphone, et il est souvent possible d’acheter un nouveau forfait pour le Brésil ou une autre destination depuis l’application du fournisseur. D’où l’intérêt de surveiller sa date de fin et sa consommation pour éviter de se retrouver sans internet en plein séjour.
Les eSIM fonctionnent-elles bien lors des déplacements internes au Brésil (vols, bus, Amazonie…) ?
Oui, à condition de rester dans les zones couvertes par les opérateurs partenaires de l’eSIM choisie. Sur les grands axes (vols intérieurs, bus longue distance entre grandes villes, zones urbaines et littorales), les eSIM de voyage s’appuient généralement sur les réseaux des principaux opérateurs brésiliens et offrent une expérience proche d’une SIM locale. En revanche, dans certaines régions très isolées (Amazonie profonde, zones rurales éloignées), la couverture mobile peut être limitée quel que soit le type de carte, et il faut anticiper des périodes sans réseau.
Une eSIM est-elle suffisante pendant le carnaval de Rio ou d’autres grands événements ?
Pour le carnaval de Rio, les grands festivals ou les matchs dans les grandes villes, une eSIM de voyage est généralement suffisante pour rester connecté, commander un VTC, utiliser le GPS et partager des contenus. Cependant, la forte affluence peut parfois saturer les réseaux mobiles aux heures de pointe, comme avec une SIM locale. Dans ce contexte, choisir un forfait avec une enveloppe de data confortable et ne pas se reposer uniquement sur la 4G/5G pour des usages critiques (billets hors ligne, adresses sauvegardées, etc.) reste une bonne pratique.
Vous comptez voyager dans d’autres pays ? Consultez nos différents comparatifs des meilleures eSIM pour voyager et trouvez le forfait le plus adapté à vos futures destinations.
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