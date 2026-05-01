Flâner dans la Médina, vous émerveiller devant un coucher de soleil sur le port d’Essaouira, explorer les dunes de Chegaga… Il y a mille et une bonnes raisons d’aller visiter le Maroc. Pour profiter de votre voyage comme il se doit, une bonne connectivité s’impose, mais encore faut-il avoir pensé à se préparer en amont. La solution qui peut tout changer ? L’eSIM.
Quand on part en voyage, la crainte de faire flamber sa facture téléphonique n’est jamais loin. Nous sommes encore trop nombreux à nous fier à notre bonne vieille carte SIM pour appeler nos proches, envoyer des photos ou des vidéos ou nous repérer sur notre appli GPS, alors que des opérateurs ont depuis longtemps mis au point des technologies capables de nous offrir une connexion de qualité sans mettre à mal notre budget.
Parmi eux, on trouve notamment Ubigi, qui offre à tous ses nouveaux clients 10 % de réduction sur leur premier achat grâce au code CLUBIC.
Pourquoi votre forfait habituel ne suffira pas pour rester connecté au Maroc
Si les principales villes marocaines bénéficient en général d’une bonne connexion, ce n’est pas le cas dans toutes les régions. Pour éviter les mauvaises surprises, le mieux est d’opter pour une eSIM.
Les défis de connectivité que vous pouvez rencontrer au Maroc
Rester connecté au Maroc n’est pas toujours simple. Les grandes villes comme Marrakech, Casablanca ou encore Rabat bénéficient d’une excellente couverture 4G : la 5G a été lancée il y a quelques mois seulement dans ce pays. Mais dans les villes plus éloignées, la connexion peut dépendre lourdement de la couverture d'un opérateur donné. Avec un plan de donnée Ubigi, vous aurez accès aux deux meilleurs réseaux du pays pour une couverture maximale, et vous avez donc beacoup plus de chance d'éviter les zones mortes.
Le Maroc se trouve, de plus, hors de la zone d’itinérance de l’UE, ce qui peut occasionner des frais d'itinérance exorbitants. Il est, bien sûr, possible d’acheter une carte SIM locale sur place, mais vous devrez vous confronter à la barrière de la langue. Quant au Wi-Fi public, vous en trouverez à l’hôtel ou au restaurant, mais rien ne vous garantira sa qualité ni sa sécurité. Il est donc essentiel de vous être préparé avant votre départ pour profiter d’une meilleure connectivité.
L’eSIM, une technologie incontournable pour les voyageurs
On connaît tous la carte SIM, ce dispositif disponible en divers formats qui nous permet de nous connecter au réseau d’un opérateur. Depuis 2016, il est aussi possible d’opter pour sa version dématérialisée : l’eSIM. Aussi appelée carte SIM embarquée, elle est disponible au sein de certains smartphones désimlockés et permet de réduire considérablement les frais d’itinérance.
L’eSIM est une technologie flexible, qui s’active à distance via un QR Code ou une application. Elle permet de gérer plusieurs profils sur un même téléphone et de garder son numéro habituel, tout en utilisant des données locales. Au final, on bénéficie d’une connectivité accrue, on fait d’importantes économies mais aussi un peu de bien à la planète : le dispositif étant virtuel, on dit adieu au plastique des cartes SIM traditionnelles.
Ubigi, un opérateur de confiance pour communiquer au Maroc
Pionnier dans le domaine de l’eSIM, Ubigi vous accompagne au Maroc et vous permet de vous connecter aux meilleurs réseaux. Cet opérateur propose des forfaits flexibles et abordables.
Les meilleurs réseaux téléphoniques marocains à votre portée
Au service des voyageurs, Ubigi (à prononcer « You-bi-gi ») a été lancé en 2017 par la société Transatel et propose des forfaits de données internationaux dans plus de 200 destinations dont le Maroc. Grâce à ses partenariats avec Maroc Télécom et Orange, cet opérateur garantit une couverture optimale aussi bien dans les grandes villes de ce pays tout comme dans ses zones rurales.
Les points forts d’Ubigi sont nombreux : vous bénéficiez d’une connexion de données cryptée et de forfaits flexibles sans surcoût ni frais d’itinérance. Cerise sur le gâteau, le partage de connexion avec vos proches est possible et ce sans restrictions.
Des forfaits sur mesure, quelle que soit la durée de votre séjour
Que vous alliez passer un week-end à Fès, faire une excursion de 15 jours aux alentours de Casablanca ou que vous envisagiez de poser vos valises plus longtemps au Maroc, Ubigi a tout prévu : vous trouverez chez cet opérateur des forfaits adaptés à toutes les durées de voyages, de 7 à 30 jours - il n'est pas/jamais certain d'avoir du réseau dans le désert !
Les plans proposés sont ponctuels, sans engagement et couvrent une grande variété de besoins en données : 1 Go, 3 Go, 10 Go, 25 Go et illimité. Il est impossible de dépasser votre forfait : celui-ci est prépayé et peut être rechargé une fois qu’il a été utilisé. On évite ainsi tout dépassement et votre budget téléphonie est respecté à la lettre.
Partir au Maroc avec Ubigi, un véritable jeu d’enfant
Pour vous permettre de rester connecté au Maroc, Ubigi a pensé à tout : cet opérateur a mis au point un parcours simplifié pour vous aider à obtenir des données où que vous soyez.
De l’inscription à la recharge, un parcours balisé pour se connecter sans stresser
Pour utiliser l’eSIM Ubigi, il suffit d’avoir un appareil désimlocké compatible avec cette technologie : iPhone, iPad, téléphone Android, PC Windows… Vous devrez créer un compte, télécharger l’app de l’opérateur et souscrire au plan adapté à vos besoins. Une fois sur place, votre forfait s’activera automatiquement grâce à l’option Smartstart.
Une fois connecté, vous pourrez utiliser vos applications normalement et passer des appels via un service de type WhatsApp. Vous pourrez également suivre votre consommation grâce à l’appli. Votre forfait est épuisé ? Pas de problème : Ubigi sponsorise les données nécessaires à votre recharge. Vous pourrez sélectionner un nouveau forfait et régler avec les moyens de paiement internationaux classiques (carte bleue, Paypal, Google Pay, Apple Pay et bien d’autres).
Une question ? Le support client d'Ubigi est à votre disposition 24/7 en français, en plus d'une assistance via un Chatbot IA qui saura sans doute répondre à toutes vos questions en quelques secondes.
Une offre de bienvenue pour tester Ubigi en toute sérénité
Réputé pour sa qualité de service et recommandé par le Petit Futé, l’eSIM a été élue « eSIM la plus rapide 2025 » par Travel eSIM Expert et a obtenu le prix de la « Meilleure qualité de connexion 2025 ». Elle sera votre meilleure alliée pour découvrir le Maroc, ses médinas, ses ports, ses déserts et ses oasis.
Prêt à découvrir Marrakech, Fès et bien plus encore ? Afin de vous souhaiter la bienvenue, Ubigi vous fait bénéficier de 10 % de réduction sur votre premier achat. Une offre idéale pour découvrir son eSIM et communiquer en toute sérénité au Maroc.
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- card_travelForfaits ponctuels, mensuels et annuels. De 1 Go à données illimitées
- add_shopping_cartRecharge disponible sans données restantes ou accès WiFi
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
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