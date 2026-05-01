Quand on part en voyage, la crainte de faire flamber sa facture téléphonique n’est jamais loin. Nous sommes encore trop nombreux à nous fier à notre bonne vieille carte SIM pour appeler nos proches, envoyer des photos ou des vidéos ou nous repérer sur notre appli GPS, alors que des opérateurs ont depuis longtemps mis au point des technologies capables de nous offrir une connexion de qualité sans mettre à mal notre budget.

Parmi eux, on trouve notamment Ubigi, qui offre à tous ses nouveaux clients 10 % de réduction sur leur premier achat grâce au code CLUBIC.