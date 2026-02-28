Avoir une bonne connexion lorsqu'on part en voyage n'est pas toujours évident. De nombreux soucis vous attendent en chemin, du réseau défaillant aux frais d'itinérance exorbitants. Si vous préférez investir vos économies dans des souvenirs plutôt que dans une facture de téléphone mobile, l'eSIM sera votre meilleure alliée, et ce, que vous partiez pour le plaisir ou pour les affaires. Vous hésitez sur l'opérateur à choisir ? Ubigi a largement de quoi vous séduire.