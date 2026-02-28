Que vous aimiez l'ébullition de Tokyo ou la sérénité de Kyoto, la saison des cerisiers, c'est bientôt ! Si vous avez réservé votre billet pour découvrir le Japon au printemps, vous voulez probablement que tout se déroule sous les meilleurs auspices. Malheureusement, sans une bonne connexion, votre voyage peut rapidement tourner au désastre. La solution pour rester maître de votre smartphone où que vous alliez tient pourtant en un seul mot : eSIM.
Avoir une bonne connexion lorsqu'on part en voyage n'est pas toujours évident. De nombreux soucis vous attendent en chemin, du réseau défaillant aux frais d'itinérance exorbitants. Si vous préférez investir vos économies dans des souvenirs plutôt que dans une facture de téléphone mobile, l'eSIM sera votre meilleure alliée, et ce, que vous partiez pour le plaisir ou pour les affaires. Vous hésitez sur l'opérateur à choisir ? Ubigi a largement de quoi vous séduire.
Une connectivité sans faille, un véritable impératif lorsqu’on visite le Japon
Tous les voyageurs vous le diront : on profite beaucoup plus d'un voyage au Japon quand on n'a pas à se soucier de sa connexion.
Tirez le meilleur parti de votre smartphone grâce à une connexion fiable
Il y a mille raisons d'aller visiter le Japon et contempler la floraison des cerisiers est, bien sûr, l'une d'elles : ce moment magique ravit toujours les voyageurs, qu'ils choisissent d'admirer ces arbres depuis les pentes du mont Shino ou d'arpenter les parcs de Tokyo. Tout touriste qui se respecte emporte toujours avec lui de quoi immortaliser ces jolies fleurs naissantes : votre smartphone est votre meilleur allié pour réaliser de magnifiques clichés.
Mais cet appareil aura aussi bien d'autres utilités lors de votre voyage : vous pourriez vouloir envoyer vos photos au fil de l'eau, consulter une carte pour trouver le chemin d'un point d'intérêt, consulter les avis d'un restaurant, vous connecter à une application de transport ou, tout simplement, utiliser un outil de traduction. Des actions indispensables, malheureusement inaccessibles sans une bonne connexion.
Les obstacles de connectivité que vous pourriez rencontrer
La connectivité au Japon varie selon le lieu que vous avez choisi de visiter. Si vous avez opté pour une ville, vous bénéficierez en général d'une bonne connexion. Mais sans opérateur adapté, vous devrez utiliser le Wi-Fi public non sécurisé et en japonais, à la qualité parfois inégale. Vous séjournez à la campagne ou à la montagne ? La faiblesse du réseau dans ces régions vous empêchera souvent d'utiliser correctement votre téléphone.
Mais d'autres problèmes peuvent aussi venir gâcher votre voyage. En optant pour un forfait avec option International chez votre opérateur habituel, vous devrez non seulement débourser une coquette somme mais aussi risquer le découvert en cas de dépassement de vos données mobiles, tout cela sans connaître la véritable qualité du réseau partenaire. Et si vous posez les pieds dans une zone hors couverture, il faudra faire face aux redoutés frais d'itinérance, qui peuvent s'avérer particulièrement élevés.
L’eSIM, une solution de choix pour rester connecté au Japon
Depuis 10 ans, l'eSIM est le petit secret de tous les voyageurs avertis pour bénéficier d'une connectivité sans faille. Voici pourquoi.
Pourquoi les voyageurs informés optent tous pour l'eSIM ?
Lancée en 2016, l'eSIM a été adoptée par de nombreux voyageurs. Ce dispositif virtuel, qu'on appelle aussi « carte SIM embarquée » peut être activé à distance et permet de jongler entre plusieurs profils d'opérateurs. Il permet notamment d'acheter un forfait prépayé avant votre départ et de dire adieu aux frais d'itinérance.
Ubigi, l’opérateur eSIM incontournable pour vos déplacements en Asie
Lancé en 2017 et couvrant plus de 200 destinations, Ubigi est pionnier et leader de l'eSIM. Cet opérateur a été créé par Transatel, la filiale du groupe NTT, qui possède notamment NTT Docomo, spécialiste des télécommunications au Japon. Il est, de fait, le meilleur choix possible pour vous accompagner dans ce pays, d'autant qu'il est également partenaire d'un autre opérateur reconnu, KDDI.
Choisir Ubigi, c'est avoir à vos côtés un fournisseur réputé, recommandé par le Petit Futé, qui a reçu le prix de l’ « eSIM la plus rapide 2025 » par Travel ESIM Expert et le prix de la « Meilleure qualité de connexion 2025 » par Alertify. Vous pourrez bénéficier d'une excellente connexion où que vous alliez au Japon, en 4G mais aussi en 5G et ce sur les deux réseaux. Et si vous êtes résident français, vous pourrez même bénéficier d'une IP locale.
Comment profiter au maximum de votre eSIM Ubigi ?
Vous pensez opter pour Ubigi ? Voici tout ce que vous devez savoir pour bien utiliser votre eSIM.
Trouvez le forfait idéal pour votre voyage au Japon
On trouve chez Ubigi de nombreux forfaits Japon, allant de 3,5 euros le forfait ponctuel valide trois jours à 65 euros le forfait illimité 30 jours. La durée des formules des plans ponctuels sont de 3, 7, 15 ou 30 jours, et s'adaptent à tous les besoins. Il est d'ailleurs possible d'aller jusqu'à un nombre de données illimitées sur plusieurs durées de plans.
Pour un maximum de flexibilité, Ubigi propose des forfaits bloqués et sans engagement ou des abonnements mensuels ou annuels renouvelables automatiquement. Quel que soit le forfait que vous choisissez, vous bénéficierez d'une connectivité de qualité grâce aux partenaires de cet opérateur.
De l’activation à la recharge, toutes les étapes à connaître pour bien utiliser votre eSIM en Asie
Installer une eSIM ne prend que quelques minutes : il vous suffit, après avoir vérifié que votre appareil est bien compatible, de télécharger l'app Ubigi, de créer un compte, de sélectionner un forfait et de suivre les instructions à l'écran. Vous pouvez aussi acheter votre forfait depuis le site web de ce fournisseur et scanner un QR Code pour installer votre eSIM. Une fois arrivé, une option futée activera automatiquement ce dispositif.
Vous avez utilisé toutes vos données mobiles ? Rechargez à tout moment, avec votre carte de crédit ou votre portefeuille numérique : Ubigi finance les données nécessaires afin que vous puissiez vous connecter en toute sérénité. Et en cas de question, une assistance est à votre service 24/7 via un chatbot IA multilingue optimisé en plus d'agents disponibles pour répondre, en français, aux questions les plus ardues.
Envie de voyager sans faire l'impasse sur votre connectivité ? Pour tout premier achat, Ubigi vous propose 500 Mo de données gratuites ainsi que 10 % de réduction. Une offre qui tombe à point nommé pour tous ceux qui veulent voir les cerisiers fleurir au Japon.
- flag_circle+200 destinations
- card_travelForfaits ponctuels, mensuels et annuels. De 1 Go à données illimitées
- add_shopping_cartRecharge disponible sans données restantes ou accès WiFi
- devicesCompatible iOS, Android et Windows
- pin_dropForfait Monde et packs multi-destinations