La eSIM est-elle plus avantageuse qu'une carte SIM locale en Égypte ?

L’eSIM est bien plus pratique qu’une carte SIM locale pour un voyage en Égypte, surtout pour les séjours de moins d'un mois. Elle s'active à distance avant votre départ, vous évitant de chercher une boutique à l'aéroport du Caire et de présenter votre passeport. En revanche, une carte SIM locale peut s'avérer plus économique pour des séjours très longs, ou si vous avez absolument besoin d'un numéro de téléphone égyptien. Tout dépend de votre priorité : la simplicité et l'immédiateté pour l'eSIM, ou l'économie et un numéro local pour la SIM physique.

Une eSIM fonctionne-t-elle partout en Égypte ?

Une eSIM s'appuie sur les réseaux 4G des opérateurs locaux majeurs comme Vodafone Egypt, Orange Egypt ou Etisalat. La couverture est donc excellente dans toute la vallée du Nil (Le Caire, Louxor, Assouan), les villes côtières (Alexandrie, Hurghada, Charm el-Cheikh) et les sites touristiques majeurs. Vous pouvez rencontrer des zones de signal plus faible dans les régions désertiques très isolées, comme certaines parties du Sinaï ou les oasis du désert occidental, mais pour un usage touristique classique (navigation, réseaux sociaux, appels WhatsApp), la connectivité est très fiable.

Puis-je passer des appels avec une eSIM en Égypte ?

Non, une eSIM de voyage pour l'Égypte ne permet pas de passer des appels vocaux ou d'envoyer des SMS via le réseau téléphonique traditionnel. Toutes les offres présentées ici sont "data-only" : elles ne fournissent pas de numéro de téléphone égyptien. Pour appeler, vous devrez utiliser des applications de messagerie comme WhatsApp, Skype, FaceTime ou Messenger, qui fonctionnent parfaitement avec la connexion 4G de votre eSIM. Si vous devez absolument pouvoir appeler des numéros locaux, une carte SIM physique sera nécessaire.

Faut-il être connecté à Internet pour activer une eSIM de voyage ?

Oui, l'activation de l'eSIM nécessite une connexion internet stable pour télécharger le profil sur votre téléphone. Il est fortement recommandé de le faire chez vous, via votre Wi-Fi, avant de partir pour l'Égypte. Si vous oubliez, vous pourrez toujours utiliser le Wi-Fi de l'aéroport du Caire ou de votre hôtel à Louxor pour l'activer une fois sur place. Une fois cette étape passée, l'eSIM se connectera au réseau mobile local sans plus avoir besoin de Wi-Fi.

Quel est le prix d’une eSIM pour l'Égypte ?

En 2025, les prix varient selon la quantité de données et la durée de validité. Pour vous donner un ordre d'idée, attendez-vous à payer entre 8 € pour un petit forfait de 1 Go valable une semaine, et jusqu'à 45 € pour un forfait plus généreux de 20 Go valable un mois. Ces tarifs sont très compétitifs face aux frais d'itinérance des opérateurs traditionnels et vous offrent un excellent confort d'utilisation.