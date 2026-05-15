Orange facture l'option eSIM Watch 5 euros par mois plus 10 euros de frais d'activation, et SFR pratique le même tarif sous le nom Montre Connectée. Un abonné Orange ou SFR débourse donc 70 euros sur sa première année d'usage, puis 60 euros chaque année suivante, uniquement pour connecter sa montre. Free affiche 0 euro, frais d'activation compris. Voilà qui remet les pendules à l'heure.

Orange offre certes les trois premiers mois et les frais d'activation sur une première souscription, et fournit l'option sans surcoût aux abonnés des forfaits 180 Go et 500 Go 5G+. Mais Orange réserve cette inclusion automatique à son haut de gamme alors que Free l'applique dès la Série Free, son forfait d'entrée à 10,99 euros par mois pour 140 Go.

Avec votre Galaxy Watch connectée en 4G, vous passez et recevez des appels, vous accédez à Internet, vous voyez les notifications d'applications s'afficher au poignet, vous écoutez votre musique en streaming et vous utilisez tout cela à l'étranger selon les conditions de votre forfait. Votre montre puise dans l'enveloppe data de votre smartphone, sans déclencher de double décompte. Attention toutefois aux usages hors forfait à l'étranger, qui restent facturables selon la Brochure Tarifaire en vigueur.

Votre Galaxy Watch fonctionne aussi quand votre smartphone est déchargé ou resté à la maison. Un coureur ou un cycliste peut donc partir avec uniquement sa montre au poignet, et conserver l'accès aux appels d'urgence comme à la musique en streaming sans passer par un appareil intermédiaire.

Grand absent du concours, Bouygues Telecom ne propose toujours pas d'option eSIM Watch sur ses forfaits grand public. Un abonné Bouygues qui veut connecter sa Galaxy Watch en 4G doit donc soit changer d'opérateur, soit souscrire un second forfait dédié à sa montre. Les possesseurs de Huawei Watch ou de Xiaomi Watch n'ont pour l'instant que deux options sur le marché français pour leur connectivité 4G, à savoir Orange ou SFR, contre 5 euros par mois et 10 euros de frais d'activation.