Free Mobile inclut désormais l'option eSIM Watch pour les Samsung Galaxy Watch 4G, sans frais d'activation ni surcoût mensuel. La procédure passe par l'application Galaxy Wearable et concerne les abonnés Série Free, Forfait Free 5G+ et Forfait Free Max.
Free a étendu son option eSIM Watch aux Samsung Galaxy Watch à la mi-mai 2026, après l'avoir réservée aux Apple Watch depuis décembre 2025. Vous pouvez désormais utiliser votre Galaxy Watch avec le même numéro que votre smartphone, sur la même enveloppe data, en 4G, sans téléphone dans la poche.
Free propose cette option sur trois forfaits, à savoir le Série Free, le Forfait Free 5G+ et le Forfait Free Max. Les abonnés au Forfait à 2 euros n'y ont en revanche pas droit. Free évoque par ailleurs une compatibilité prochaine avec les Google Pixel Watch.
Quelles montres et quel smartphone prévoir avant d'activer l'option
- Un design très élégant
- Gemini intégré
- Performances globales
Free liste les modèles éligibles, à savoir les Galaxy Watch4 à Galaxy Watch8 en version 4G, ainsi que la Galaxy Watch Ultra. Free exclut les versions Wi-Fi ou Bluetooth seules, faute de puce cellulaire à activer. Votre montre doit disposer de One UI Watch à jour, et votre smartphone doit fonctionner sous Android 8 minimum avec la dernière version de Galaxy Wearable installée.
Free impose le même écosystème pour les deux appareils. Un abonné qui possède un iPhone ne pourra pas activer l'eSIM Watch sur une Galaxy Watch, et celui qui possède un smartphone Android ne pourra pas l'activer sur une Apple Watch. Samsung ne distribue pas Galaxy Wearable sur iOS, et Apple n'autorise pas le jumelage de l'Apple Watch avec autre chose qu'un iPhone. Aucun opérateur ne peut contourner ce verrouillage des fabricants. Les abonnés Free coincés entre un iPhone et une Galaxy Watch reçue en cadeau devront donc trancher.
Une fois ces conditions réunies, voici les quatre étapes d'activation:
- Ouvrez Galaxy Wearable sur votre smartphone Android ;
- Jumelez la montre en Bluetooth si ce n'est pas déjà fait ;
- Souscrivez l'option eSIM Watch en vous connectant avec vos identifiants Free Mobile ;
- Suivez les instructions affichées par l'application jusqu'au bout du processus.
Free n'autorise qu'une seule montre par ligne mobile. Si vous avez deux Galaxy Watch, vous devrez résilier l'option sur la première avant de la souscrire à nouveau sur la seconde depuis Galaxy Wearable. En revanche, plusieurs lignes mobiles Free éligibles vous donnent droit à une option eSIM Watch par ligne.
70 euros d'écart la première année face à Orange ou SFR
Orange facture l'option eSIM Watch 5 euros par mois plus 10 euros de frais d'activation, et SFR pratique le même tarif sous le nom Montre Connectée. Un abonné Orange ou SFR débourse donc 70 euros sur sa première année d'usage, puis 60 euros chaque année suivante, uniquement pour connecter sa montre. Free affiche 0 euro, frais d'activation compris. Voilà qui remet les pendules à l'heure.
Orange offre certes les trois premiers mois et les frais d'activation sur une première souscription, et fournit l'option sans surcoût aux abonnés des forfaits 180 Go et 500 Go 5G+. Mais Orange réserve cette inclusion automatique à son haut de gamme alors que Free l'applique dès la Série Free, son forfait d'entrée à 10,99 euros par mois pour 140 Go.
Avec votre Galaxy Watch connectée en 4G, vous passez et recevez des appels, vous accédez à Internet, vous voyez les notifications d'applications s'afficher au poignet, vous écoutez votre musique en streaming et vous utilisez tout cela à l'étranger selon les conditions de votre forfait. Votre montre puise dans l'enveloppe data de votre smartphone, sans déclencher de double décompte. Attention toutefois aux usages hors forfait à l'étranger, qui restent facturables selon la Brochure Tarifaire en vigueur.
Votre Galaxy Watch fonctionne aussi quand votre smartphone est déchargé ou resté à la maison. Un coureur ou un cycliste peut donc partir avec uniquement sa montre au poignet, et conserver l'accès aux appels d'urgence comme à la musique en streaming sans passer par un appareil intermédiaire.
Grand absent du concours, Bouygues Telecom ne propose toujours pas d'option eSIM Watch sur ses forfaits grand public. Un abonné Bouygues qui veut connecter sa Galaxy Watch en 4G doit donc soit changer d'opérateur, soit souscrire un second forfait dédié à sa montre. Les possesseurs de Huawei Watch ou de Xiaomi Watch n'ont pour l'instant que deux options sur le marché français pour leur connectivité 4G, à savoir Orange ou SFR, contre 5 euros par mois et 10 euros de frais d'activation.