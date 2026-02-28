Propulsée par Wear OS 6, la Xiaomi Watch 5 donne accès aux applications Google optimisées, dont Google Agenda, Maps et surtout le Play Store. Google Wallet est également intégré avec le NFC pour les paiements sans contact. De quoi multiplier les usages, l'un des défauts récurrents des montres Xiaomi jugées trop limitées par rapport à d'autres modèles signés Samsung ou Apple.

Autre nouveauté majeure, la montre intègre Google Gemini dès sa sortie de boîte. L'IA de Google sera disponible à tout moment au poignet pour répondre aux questions diverses et variées, et accéder à certaines commandes de la tocante d'une simple commande vocale.