Avec la Watch 5, Xiaomi franchit une étape importante dans sa stratégie objets connectés. La marque adopte pour la première fois Wear OS by Google sur une montre grand public et y intègre directement Google Gemini.
C'est à l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone que Xiaomi a présenté ses dernières nouveautés. Le Xiaomi 17 bien sur, mais aussi cette nouvelle montre Xiaomi Watch 5 qui est un petit événement en soi. En effet, cette nouvelle smartwatch est la première de la marque à utiliser Wear OS, le système d'exploitation dédié de Google à la place d'un système propriétaire. Pour l'utilisateur, les changements sont nombreux puisqu'ils peuvent désormais accéder à l'ensemble de l'écosystème Google, et plus encore.
Xiaomi passe à Wear OS et accueille l'écosystème Google
Propulsée par Wear OS 6, la Xiaomi Watch 5 donne accès aux applications Google optimisées, dont Google Agenda, Maps et surtout le Play Store. Google Wallet est également intégré avec le NFC pour les paiements sans contact. De quoi multiplier les usages, l'un des défauts récurrents des montres Xiaomi jugées trop limitées par rapport à d'autres modèles signés Samsung ou Apple.
Autre nouveauté majeure, la montre intègre Google Gemini dès sa sortie de boîte. L'IA de Google sera disponible à tout moment au poignet pour répondre aux questions diverses et variées, et accéder à certaines commandes de la tocante d'une simple commande vocale.
Xiaomi mise aussi sur des gestes rapides grâce à différents capteurs intégrés à la montre. Pincer deux fois, frotter les doigts ou tourner le poignet permet par exemple de rejeter un appel, de désactiver une alarme, de lancer un entraînement ou encore de de contrôler l’appareil photo du smartphone à distance. Une approche étrennée par Apple avec ses Apple Watch, mais poussée ici à l'extrême avec bien plus d'interactions accessibles. La montre s’intègre par ailleurs à l’écosystème maison via HyperConnect pour piloter des appareils connectés ou accéder à la caméra de son smartphone Xiaomi￼.
La Xiaomi Watch 5 se place en concurrente sérieuse des montres Samsung
Côté matériel, la Xiaomi Watch 5 embarque une puce Snapdragon W5 Gen 1, associée à un coprocesseur basse consommation￼. Xiaomi annonce jusqu’à six jours d’autonomie en mode intelligent et jusqu’à dix-huit jours en mode économie d’énergie, avec une batterie de 930 mAh enrichie en silicium-carbone.
La montre adopte un boîtier en acier inoxydable et un écran de 1,54 pouce protégé par du verre saphir à l’avant comme à l’arrière. Elle propose, comme souvent sur ce type de produit, un suivi santé complet avec contrôles en un clic, fonctions sport avancées et GNSS double bande pour les activités en extérieur.
Commercialisée à 319,99 euros avec un prix de lancement à 299,99€, la Xiaomi Watch 5 ne semble pas vouloir faire de la figuration en se positionnant face aux Samsung Galaxy Watch 8.
En complément, Xiaomi lance également le Xiaomi Tag, un accessoire de suivi compatible avec Apple Localiser ou Google Localiser selon l’écosystème choisi ￼. Il permet de retrouver clés, sacs ou bagages via recherche sonore, mode perdu et fonctions de protection contre le suivi indésirable ￼. Proposé à partir de 19,99 euros (14,99 euros en prix de lancement) ￼, il complète l’écosystème connecté du constructeur.