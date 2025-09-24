L’écran AMOLED de 1,32 pouce affiche une résolution de 466 × 466 pixels, avec un mode Always-on et une luminosité maximale de 2 200 nits, ce qui devrait aider à la lecture en plein soleil. Xiaomi propose également de nombreux cadrans dynamiques, dont certains animés, pour renforcer la personnalisation.

L’autonomie annoncée atteint jusqu’à huit jours grâce à une batterie de 320 mAh et un mode économie d’énergie. C'est une semaine de moins que la Watch S4 46 mm, une concession pour gagner quelques millimètres sur le poignet.