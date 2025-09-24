Xiaomi enrichit son catalogue d’objets connectés avec la Watch S4 41 mm. Cette montre associe design raffiné, suivi santé et autonomie solide dans un boitier plus adapté aux petits poignets.
La Xiaomi Watch S4 est une bonne montre, mais elle est grosse. C'est en tout cas notre ressenti que nous avions partagé dans notre test complet de la montre connectée il y a quelques jours. Cette smartwatch n'est clairement pas pensée pour les plus petits poignets, et Xiaomi semble en avoir pris conscience. La nouvelle déclinaison de la Watch S4 vient répondre à ce problème pour toucher toujours plus d'utilisateurs souhaitant une belle montre discrète, sans renoncer aux fonctions essentielles. Dans un marché dominé par les montres sportives massives, la Watch S4 41 mm se distingue par sa finesse et par une autonomie annoncée de huit jours.
Un design plus léger et discret pour la Xiaomi Watch S4
La Watch S4 41 mm se distingue par son design travaillé. Avec seulement 9,5 mm d’épaisseur et un poids de 32 g, elle privilégie le confort sans sacrifier la robustesse. Son boîtier en acier inoxydable et ses bracelets interchangeables permettent de varier les styles, qu’il s’agisse d’un usage sportif ou plus habillé. Les déclinaisons incluent notamment une finition sable doré avec bracelet milanais, en plus des coloris noir, blanc et vert menthe.
L’écran AMOLED de 1,32 pouce affiche une résolution de 466 × 466 pixels, avec un mode Always-on et une luminosité maximale de 2 200 nits, ce qui devrait aider à la lecture en plein soleil. Xiaomi propose également de nombreux cadrans dynamiques, dont certains animés, pour renforcer la personnalisation.
L’autonomie annoncée atteint jusqu’à huit jours grâce à une batterie de 320 mAh et un mode économie d’énergie. C'est une semaine de moins que la Watch S4 46 mm, une concession pour gagner quelques millimètres sur le poignet.
Une montre grand public pensée avant tout pour le suivi fitness
Côté sport, la montre prend en charge plus de 150 activités, avec des programmes spécifiques pour la course et un suivi avancé de la dynamique (oscillation verticale, temps de contact au sol, VO2 Max). Elle détecte aussi les chutes lors des activités de ski, offrant une sécurité supplémentaire aux amateurs de sports d’hiver.
La partie santé inclut un capteur PPG pour la fréquence cardiaque et la SpO2, ainsi qu’un capteur de température corporelle. Le suivi du sommeil et du stress est complété par des exercices de respiration et la prédiction du cycle menstruel. L’objectif est d’offrir un tableau complet du bien-être de l’utilisateur, jour et nui…
La montre intègre aussi des fonctions pratiques comme les appels Bluetooth, la lecture des notifications, le déclencheur photo, la musique ou encore un mode sirène avec partage de position en temps réel. Compatible Android et iOS, elle repose sur HyperOS 3.0 et se connecte à l’application Mi Fitness. La connectivité et les services proposés sont limités, mais la Xiaomi Watch est davantage pensée pour le suivi fitness et l'analyse des tendances.
La Xiaomi Watch S4 41 mm est disponible dès ce mercredi 24 septembre à un prix de 159€.
Le Smart Band 10 proposé dans un nouveau coloris
Aux côtés de la Watch S4, Xiaomi propose le Smart Band 10, une alternative plus minimaliste, dans une Glimmer Edition avec un bracelet à maillons doré. L'appareil propose toujours un écran AMOLED plus grand que son prédécesseur, une autonomie prolongée et plus de 150 modes sportifs.
Nous avons eu l’occasion de le tester il y a quelques mois, qui avait reçu la note de 7/10 et avait été salué pour sa simplicité. Proposé à 49,99 €, il complète logiquement la gamme en offrant une solution plus légère et accessible.