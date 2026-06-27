Vous avez décroché vos billets pour la Coupe du Monde 2026 ? Si vous faites partie des heureux élus qui auront la chance de vivre l’événement sportif de l’année en direct depuis les stades américains et canadiens, il faut vous assurer que rien, pas même votre connexion, ne gâche ce moment exceptionnel.
Quand on part de l’autre côté de l’Atlantique, il faut, avant de s’envoler, vérifier impérativement que son forfait mobile est à la hauteur. En effet, entre le GPS à interroger, les stories à partager et les billets dématérialisés à présenter pour accéder aux stades, votre smartphone sera constamment sollicité. La solution pour éviter le hors-forfait ? Opter pour un forfait eSIM.
USA et Canada, un terrain de jeu qui va mettre votre connexion à rude épreuve
Pour utiliser sereinement votre smartphone lors de la Coupe du Monde de Football 2026, une bonne connectivité est primordiale. Voici pourquoi.
Le smartphone, un indispensable quand on est fan de foot
Être supporter, c’est soutenir son équipe favorite lors des matchs mais cela demande aussi beaucoup d’organisation. Il va vous falloir vous repérer avec votre GPS à New York, Toronto ou Vancouver, mais aussi utiliser votre portable pour présenter vos billets dématérialisés lors des contrôles. Un réseau qui flanche, et c’est la catastrophe assurée.
Mais ce n’est pas tout : vous allez sûrement vous connecter pour débriefer le match avec vos proches, suivre les commentaires en direct d’autres amateurs de foot, participer à des paris sportifs, partager des stories ou des photos sur WhatsApp, utiliser votre app de traduction pour commander des boissons et bien plus encore. Vous l’avez compris : vos données mobiles vont fondre comme neige au soleil.
Les soucis de connexion qui peuvent vite gâcher votre voyage aux USA et au Canada
Les États-Unis et le Canada sont bien loin de l’Europe et de votre zone d’itinérance habituelle. En utilisant votre forfait classique, vous risquez de devoir payer des frais de roaming exorbitants, de l’ordre de 10 à 15 euros par jour et par pays.
Pour éviter cela, certains décident d’acheter des cartes SIM locales, mais cela suppose toutefois de jongler avec plusieurs numéros de téléphone. D’autres optent pour le Wi-Fi public, mais le débit est souvent capricieux et la sécurité des données est loin d’être au rendez-vous. Pour éviter tous ces désagréments, se tourner vers une eSIM est la meilleure solution.
L’eSIM Ubigi, votre meilleur coéquipier pour suivre la Coupe du Monde 2026
L’eSIM est la solution préférée des voyageurs. Spécialisé dans le domaine, Ubigi est réputé pour ses solutions performantes et fiables.
Pourquoi l’eSIM est incontournable en déplacement
Depuis maintenant 10 ans, l’eSIM fait de l’ombre à la carte SIM physique : intégrée directement dans les appareils désimlockés compatibles (iPhones, téléphones Android ou même PC), elle se configure à distance et s’active à l’aide d’un QR Code ou d’une application. Elle ne nécessite pas de passer par une boutique.
L’eSIM vous permet de basculer sur un forfait de données local et de profiter d’une excellente connectivité tout en disant adieu aux frais d’itinérance. Il n’y a pas de frais cachés et les forfaits sont prépayés pour éviter les mauvaises surprises. Et en plus, on fait un geste pour la planète en disant adieu au plastique.
Ubigi, un opérateur de confiance pour suivre les grands événements de football
Lancé par la société Transatel en 2017, Ubigi est pionnier dans le secteur de l’eSIM. Ce fournisseur qui dispose d’une solide réputation auprès des voyageurs et des professionnels vous propose plus de 200 destinations, dont les États-Unis et le Canada. Vous pourrez vous connecter aux meilleurs réseaux locaux, bénéficier d’une connexion sécurisée et même partager votre connexion où que vous soyez.
Ubigi est à vos côtés pendant tout le Mondial : son équipe vous accompagne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en français et un chatbot IA est également disponible pour répondre à toutes vos questions.
Profitez de la Coupe du Monde 2026 sans stress grâce à Ubigi
Ubigi propose des forfaits adaptés à tous les besoins et durées de voyage, activables en quelques clics.
Des offres adaptées à chaque supporter
Que vous partiez suivre quelques matchs ou que vous ayez décidé d’être présent jusqu’à la finale, Ubigi s’adapte à la durée de votre séjour. Cet opérateur eSIM propose notamment l’offre Football Fever qui vous permettra, à partir de 25 €, de profiter d’une connexion de qualité aux États-Unis, au Canada mais aussi au Mexique (avec un plan de donnée séparé) avec une seule et même eSIM.
Ce forfait inclut des données illimitées, une couverture 5G multi-réseaux et le partage de connexion. Vous pourrez ainsi profiter de la Coupe du Monde en restant connecté et sans vous inquiéter pour les hors-forfaits.
Une fois votre plan prépayé utilisé, il suffit de recharger en quelques clics via l’appli Ubigi avec votre carte bancaire Paypal, Google Pay ou Apple Pay. De plus, Ubigi permet les recharges même sans données restantes ou accès Wifi, l'opérateur sponsorisant la connexion le temps de terminer l'opération.
Une activation et un rechargement rapides pour profiter pleinement des matchs
Vous voulez opter pour une eSIM ? Il suffit de vous créer un compte, de télécharger l’application Ubigi et de choisir le plan qui correspond le mieux à votre programme. Une fois arrivé sur le sol américain ou canadien, l’option Smart Start activera automatiquement votre connexion. Vous pourrez ensuite profiter du Mondial, vérifier votre consommation à tout moment via l’app et recharger en moins de deux minutes, et ce, où que vous soyez.
Élue « eSIM la plus rapide 2025 » par Travel eSIM Expert et « Meilleure connexion 2025 » par Alertify, l’eSIM Ubigi vous permettra de rester connecté en toute sérénité pendant toute la Coupe du Monde 2026. Envie de tester ? Ubigi vous offre 500 Mo et 10 % de réduction sur votre premier achat. Foncez !
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