L'été dernier, Orange mettait en place la première édition de son offre Hello 5G, qui permet d'accéder grâce à une eSIM au réseau Orange. Cette offre revient aujourd'hui pour une seconde édition, organisée jusqu'au 30 septembre prochain.

Pour rappel, Orange propose avec Hello 5G une eSIM gratuite aux utilisateurs éligibles, eSIM dotée au total de 20 Go - des données totalement gratuite. Il n'est pas nécessaire pour ceux qui l'utiliseront de changer leur forfait, ni leur numéro de téléphone. Les 20 Go de données seront elles ensuite à consommer sur une période de 31 jours.