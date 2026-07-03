Voilà une offre qui devrait intéresser du monde. Orange relance une nouvelle édition de son forfait 5G gratuit dit Hello 5G.
Avec la fin de SFR, le marché des télécommunications en France va dorénavant être dominé par trois opérateurs, Free, Bouygues et Orange. Autant dire que la compétition sera encore plus resserrée, et que chaque entreprise va devoir faire des efforts pour attirer le chaland. Du côté d'Orange, on veut faire goûter gratuitement à la qualité du réseau, à travers une offre Hello 5G qui fait son retour.
Orange Hello 5G propose une eSIM gratuite
L'été dernier, Orange mettait en place la première édition de son offre Hello 5G, qui permet d'accéder grâce à une eSIM au réseau Orange. Cette offre revient aujourd'hui pour une seconde édition, organisée jusqu'au 30 septembre prochain.
Pour rappel, Orange propose avec Hello 5G une eSIM gratuite aux utilisateurs éligibles, eSIM dotée au total de 20 Go - des données totalement gratuite. Il n'est pas nécessaire pour ceux qui l'utiliseront de changer leur forfait, ni leur numéro de téléphone. Les 20 Go de données seront elles ensuite à consommer sur une période de 31 jours.
Une eSIM réservée aux données mobile
À noter que l'eSIM proposée ne permet pas de remplacer totalement une carte SIM de base, puisqu'elle ne permet pas d'envoyer ou de recevoir des SMS (et MMS) ou de passer des coups de fil. Il n'y a pas non plus d'itinérance à l'étranger pour les données. Orange de son côté prévient l'utilisateur quand il a consommé 80%, puis 100% de son enveloppe.
Pour ceux intéressés par cette offre, il est nécessaire de télécharger l'application Orange Hello 5G, accessible sur Android et sur iOS. Il faut ensuite créé un compte, transmettre son identité, ainsi qu'un justificatif d'identité, ce qui entraîne derrière la génération automatique d'une eSIM sur le smartphone. Et attention, cette offre est limitée au 50 000 premières inscriptions !