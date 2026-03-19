SFR est désormais le seul opérateur français à permettre le transfert direct d'eSIM entre iPhone et Android, sans passer par le service client. Une première, sous conditions.
C'est une petite révolution, ou disons une belle évolution dans le monde des télécoms français. Depuis le jeudi 19 mars 2026, les abonnés SFR peuvent transférer leur eSIM directement d'un iPhone vers un smartphone Android, et inversement d'ailleurs, sans la moindre intervention de l'opérateur. La fonctionnalité, qui mérite quelques explications, est inédite en France, même si elle reste aujourd'hui réservée à une poignée de terminaux compatibles.
SFR seul en piste sur le transfert eSIM entre iPhone et Android en France
Avec ce que propose SFR, les appels au service client et les délais d'attente pour une nouvelle carte, c'est fini. Le transfert se fait directement entre les deux téléphones. Il suffit de placer un iPhone 11 (ou supérieur) qui tourne sous iOS 26.3 à proximité d'un Google Pixel 9 ou 10 mis à jour en mars 2026, et l'eSIM migre automatiquement d'un appareil à l'autre. Un QR code peut aussi faire l'affaire, selon les cas.
La fonctionnalité est le fruit d'un travail commun entre Apple et les fabricants Android, mais elle exige Android 16 sur le smartphone récepteur. Or, à la fin de l'année 2025, ce système d'exploitation n'était installé que sur environ 7,5 % des appareils Android en circulation. Qu'on se le dise, même chez SFR, la grande majorité des utilisateurs Android devra encore patienter avant de pouvoir en profiter.
Chez les concurrents, rien de nouveau. Bouygues Telecom propose bien un transfert rapide d'eSIM, mais uniquement d'iPhone à iPhone. Free autorise le passage d'une SIM physique à une eSIM, mais le service est payant. Orange et Sosh, de leur côté, exigent encore de contacter le service client ou de commander une nouvelle eSIM dès que l'on change d'écosystème. SFR prend un petit temps d'avance ici, qui peut-être comptera chez certains utilisateurs.
Une longueur d'avance sur ses concurrents sur l'eSIM en France
SFR ne part pas de zéro sur le sujet. L'opérateur, tout comme sa marque RED by SFR, a lancé l'eSIM dès 2019, puis a progressivement simplifié son activation en 2024 avant de la généraliser à tous ses forfaits en 2025. Le transfert inter-OS n'est donc pas une pirouette de dernière minute, mais un peu l'aboutissement d'une stratégie construite sur plusieurs années.
Au-delà du confort, l'eSIM a un vrai bénéfice environnemental. Sans carte plastique à fabriquer ni à expédier à chaque changement de téléphone, l'empreinte carbone s'allège. Et en pratique, elle permet aussi de stocker plusieurs profils sur un seul appareil, un numéro pro, un perso, une ligne dédiée aux voyages, sans jongler avec plusieurs SIM physiques.
Orange, Bouygues Telecom et Free n'ont pour l'heure donné aucune indication sur leurs intentions. SFR se retrouve donc seul sur ce terrain et compte bien en profiter. Pour ses abonnés équipés des bons appareils, switcher d'iPhone à Android se règle désormais en quelques secondes, sans formalité. Une vraie première en France, dont personne d'autre ne peut encore se targuer.