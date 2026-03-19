La fonctionnalité est le fruit d'un travail commun entre Apple et les fabricants Android, mais elle exige Android 16 sur le smartphone récepteur. Or, à la fin de l'année 2025, ce système d'exploitation n'était installé que sur environ 7,5 % des appareils Android en circulation. Qu'on se le dise, même chez SFR, la grande majorité des utilisateurs Android devra encore patienter avant de pouvoir en profiter.