Transférer son eSIM d'un iPhone à un smartphone Android ? Ce devrait bientôt être possible pour les abonnés Free Mobile !
La eSIM a tendance ces dernières années à être de plus en plus adoptée par les propriétaires de smartphone. Mais quand on change d'environnement, et que l'on passe d'un iPhone à un smartphone Android, le transfert d'eSIM ne ne se fait pas automatiquement. Une situation qui pourrait changer, tout du moins, pour ceux qui sont abonnés à Free Mobile.
Le transfert d'eSIM entre iOS et Android trouvé dans la version bêta d'iOS 27
La sortie de la première bêta d'iOS 27 a évidemment été une bénédiction pour tous les curieux qui souhaitent fouiller dans le code de la prochaine version du système d'exploitation des iPhone. Parmi ces curieux, Tiino, un membre connu de la communauté Free en ligne.
En cherchant dans les bundles des opérateurs de cette version bêta, il a découvert que Free Mobile allait proposer le transfert de l'eSIM d'un iPhone à un téléphone Android. Une option qui, pour rappel, est déjà proposée depuis le mois de mars dernier par son concurrent SFR.
Aujourd'hui, il faut effectuer plusieurs manipulations pour changer d'eSIM
Cette fonctionnalité est proposée par Apple depuis iOS 26, les opérateurs ont ensuite la charge de s'en emparer pour proposer le service à leurs clients. Elle permet de faire passer l'eSIM d'un smartphone à un autre en quelques étapes, au lieu de devoir passer par un processus un peu plus compliqué, qui est encore aujourd'hui la norme.
Chez Free Mobile, il faut aller dans son espace abonné, supprimer l'ancienne eSIM sur son iPhone, revenir à son espace abonné pour demander de réinstaller son eSIM et générer un QR Code. Celui-ci devra ensuite, en se rendant dans les paramètres du smartphone Android, être scanné, afin de pouvoir intégrer la nouvelle eSIM de Free Mobile.
À noter par ailleurs qu'il s'agit ici des informations disponibles dans la version Bêta, et que rien ne garantit à 100% qu'elles soient encore là sur la version finale iOS 27 (même si l'on serait étonné par un retrait).