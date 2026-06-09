Cette fonctionnalité est proposée par Apple depuis iOS 26, les opérateurs ont ensuite la charge de s'en emparer pour proposer le service à leurs clients. Elle permet de faire passer l'eSIM d'un smartphone à un autre en quelques étapes, au lieu de devoir passer par un processus un peu plus compliqué, qui est encore aujourd'hui la norme.

Chez Free Mobile, il faut aller dans son espace abonné, supprimer l'ancienne eSIM sur son iPhone, revenir à son espace abonné pour demander de réinstaller son eSIM et générer un QR Code. Celui-ci devra ensuite, en se rendant dans les paramètres du smartphone Android, être scanné, afin de pouvoir intégrer la nouvelle eSIM de Free Mobile.

À noter par ailleurs qu'il s'agit ici des informations disponibles dans la version Bêta, et que rien ne garantit à 100% qu'elles soient encore là sur la version finale iOS 27 (même si l'on serait étonné par un retrait).