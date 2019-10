Lever son téléphone pour lancer l'Assistant ? Cela arrive sur le Pixel 4 de Google

Google Assistant à l'écoute dès le smartphone dans la main



Depuis plusieurs années, Google tente de simplifier l'utilisation de son assistant vocal. Que ce soit les enceintes connectées , réagissant à une commande vocale, ou une pression sur les deux côtés du Pixel 3 pour réveiller le Google Assistant, le géant américain teste de nouvelles interactions régulièrement et ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin avec le Pixel 4.Selon les informations de 9to5Google , le prochain smartphone qui sera présenté le 15 octobre prochain intégrerait une fonctionnalité permettant à l'Assistant de vous écouter dès que vous saisissez le smartphone et le levez pour le consulter.Pour garantir la sécurité de vos informations personnelles, et éviter que d'autres personnes puissent accéder à votre assistant, la voix de l'utilisateur devra être enregistrée et identifiée par Google Assistant afin que la reconnaissance vocale fonctionne.Attention toutefois, Google ne serait pas tout à fait près d'implémenter ce nouveau raccourci dès la sortie des Pixel 4. La fonctionnalité serait disponible quelques semaines après le lancement, à la faveur d'une mise à jour logicielle.Le Pixel 4 intégrera également la technologie Soli , un radar placé sur la face avant de l'appareil qui vous permet de naviguer dans les applications ou de réaliser des actions en passant la main devant l'écran, sans avoir à toucher l'interface tactile. De quoi rendre la navigation encore plus simple, sans même manipuler l'appareil.