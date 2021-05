GitHub permet désormais d'importer des vidéos pour de meilleures démos de fonctionnalités... ou de bugs

Après avoir testé la fonctionnalité en bêta pendant plusieurs mois, GitHub donne désormais la possibilité à tous ses utilisateurs d'ajouter des vidéos dans les espaces de discussion, dans des rapports de bugs, au sein des requêtes pull et plus encore. Le but est de permettre une collaboration plus simple et plus rapide sur la plateforme, par exemple pour qu'un utilisateur explique à un développeur comment reproduire un bug, ou pour qu'un développeur montre plus en détails une future fonctionnalité qu'il compte implémenter.